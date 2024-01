Museum zur Geschichte von Christen und Juden nun auf Instagram

Im Zuge der Eröffnung der neuen Dauerausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“ im Museum zur Geschichte von Christen und Juden erweitert das Laupheimer Museum sein digitales Angebot. Ab sofort wird das Museum unter @laupheimmuseum auf Instagram präsent sein. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Neben Informationen rund um die neue Dauerausstellung finden sich dort Veranstaltungshinweise, das Programm für die Monate Februar und März sowie Blicke hinter die Kulissen. Nachdem das Museum am 25. Januar wieder in den regulären Betrieb ging, bietet es erweiterte Öffnungszeiten. So sind die neuen Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 13 Uhr bis 17 Uhr. Aufgrund des Jubiläums „300 Jahre jüdisches Leben“ in Laupheim sind in diesem Jahr besonders viele Veranstaltungen, Führungen und Aktionen geplant.

Am Donnerstag, 1. Februar, wird der Kultursnack angeboten, dabei findet eine Führung um 12 Uhr statt und Interessierte können danach eine Stärkung im Schlosscafé zu sich nehmen. Am Samstag, 3. Februar, findet der Familiennachmittag statt mit einer Führung für Familien durch die neue Dauerausstellung um 14 Uhr und der Führung „Kindheit im Schloss“ um 15.30 Uhr. Am Sonntag, 4. Februar, finden wieder öffentliche Führungen durch die neue Dauerausstellung, jeweils um 14 Uhr und um 15 Uhr statt. Weitere Termine finden sich auf https://museum-laupheim.de/veranstaltungen/. Eine Anmeldung ist nur beim Kultursnack gewünscht über [email protected].