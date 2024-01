Die neue Dauerausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“ im Museum zur Geschichte von Christen und Juden blickt auf das gemeinsame Leben von Laupheimerinnen und Laupheimern jüdischer und christlicher Glaubenszugehörigkeit. Schwerpunkt der Ausstellung sind persönliche Beziehungen - und die Lücken, die deren abruptes Ende im Nationalsozialismus in den 1930er-Jahren gerissen hat. Rund 300 Menschen sind der Einladung zur Eröffnungsfeier im Kulturhaus Schloss Großlaupheim am Donnerstag gefolgt - viele begaben sich im Anschluss auf einen ersten Rundgang durch die neue Ausstellung.

Ohne Vertrauensarbeit wäre Dauerausstellung nicht zu denken

„Diese Ausstellung kommt genau zur richtigen Zeit“, sagte Laupheims Oberbürgermeister Ingo Bergmann in seiner Begrüßung der Gäste und verwies auf das Geheimtreffen rechtsextremer Kreise in Potsdam, bei dem die Vertreibung von Millionen Menschen geplant worden war. „Die Dauerausstellung zeigt, was passiert, wenn man Menschen aus dem Herzen einer Stadt reißt“, sagte Bergmann. Im Kampf gegen Antisemitismus leiste das Museum einen wichtigen Beitrag: Mechanismen, die damals zur Ausgrenzung führten, seien heute immer noch gegenwärtig.

Dass die Ausstellung Exponate aus aller Welt präsentieren könne, zeige das große Vertrauen, das Überlebende und Nachkommen der jüdischen Gemeinde in diese setzten, betonte der OB. Sein Dank galt dem jahrzehntelangen Einsatz von Laupheimern in der Erinnerungsarbeit. Sie knüpften Kontakte mit jüdischen Familien in Israel, den USA und anderen Teilen der Welt. „Durch ihr Wirken konnten Brücken geschlagen werden.“

Objekte erzählen ihre eigene Geschichte: Viele Gäste besichtigten im Anschluss an die Eröffnungsfeier noch die neue Dauerausstellung. (Foto: Christian Reichl )

Fokus liegt auf historisch gewachsenem „Beziehungsgeflecht“

Im Museum hätten die Erinnerungsstücke eine „neue Heimat“ gefunden, sagte Bergmann. Dutzende Fotos, Abbildungen, Dokumente und weitere Objekte wurden für die Ausstellung zusammengetragen - diese „erfahrbar in Szene zu setzen“, war das Anliegen des mit der Gestaltung beauftragten Büros Chezweitz aus Berlin unter Leitung von Detlef Weitz. Die Szenografen ließen einen Reichtum an Sprachbildern der miteinander „verwobenen“ Geschichte von Christen und Juden in der Stadt Wirklichkeit werden.

Entstanden ist im Schloss Großlaupheim ein durch Bänder miteinander verknüpftes „Beziehungsgeflecht“, das den Überbau für den Gang durch die Stadtgeschichte bildet - von der Ansiedlung erster jüdischer Familien über Ausgrenzung, Deportation und Vernichtung im Nationalsozialismus, bis hin zu ersten zaghaften Versuchen der Wiederherstellung von persönlichen Beziehungen zu Überlebenden und Nachkommen.

Laupheim ist untrennbar mit jüdischer Geschichte verbunden

„Die Ausstellung erzählt die Geschichte der jüdischen Bevölkerung nicht als Sondergeschichte, sondern als integralen Bestandteil der allgemeinen Geschichte“, betonte Paula Lutum-Legner, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Stets werden auch die frühen „Webfehler“ - Antijudaismus und Antisemitismus - im gemeinsamen „Beziehungsgeflecht“ aufgegriffen.

Kuratorin Cornelia Hecht-Zeiler verwies auf die Anknüpfungspunkte für die Gegenwart: Teilhabe, Ausgrenzung von Minderheiten, Hass auf das Fremde. Für Museumsleiter Michael Niemetz bietet das Museum die Chance, dass der Mensch durch das Wissen um Geschichte sein Handeln reflektiert. „Das Museum zeigt uns, wie wir mit Freiheit umgehen können.“

Lauf der Geschichte wird von den Menschen selbst bestimmt

„Geschichte wird nicht erlitten, sondern von uns allen gemacht“, sagte Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Er betonte, dass die Geschichte vom Zusammenleben der christlichen Mehrheit und der jüdischen Minderheit in Laupheim „für Stereotype sensibilisieren“ könne, die in unserer Gesellschaft nach wie vor bestünden. Dies sei umso wichtiger vor dem Hintergrund, dass aktuell „Jüdinnen und Juden in deutschen Städten wieder bedroht“ würden - dem gelte es entschieden entgegenzutreten.

In einer Videobotschaft überbrachte Kulturstaatsministerin Claudia Roth dem Museum Grüße und begründete darin die Bundesförderung. Die Ausstellung liefere einen wichtigen Beitrag für Wissensvermittlung und aktuelle Diskurse, „vor allem in Zeiten wie diesen, in denen der Antisemitismus im Land und weltweit wieder wächst, in Zeiten, in denen Hass und Gewalt, stereotype Verschwörungsmythen und widersprüchliche Zuschreibungen wieder zutage treten“.

Bewegende Nachrichten von Überlebenden und Nachfahren

Bewegend war die Videobotschaft von Überlebenden und Nachkommen der jüdischen Gemeinde an das Museum, die vor den Gästen über die Leinwand im Kulturhaus flimmerte. Die Botschaften enthielten Glückwünsche zur Neueröffnung, kurze biografische Erzählungen und Dankesworte dafür, dass die Erinnerung an die jüdische Geschichte in Stadt und Museum bewahrt werden.

Musikalisch führten Helmut Zeisel, Julia Werner und Maria Geiselmann von der Musikschule Gregorianum mit Liedern von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, George Gershwin und Władysław Szpilman aus 300 Jahren Geschichte durch den Abend. Im Anschluss an die Feierstunde trugen sich Paula Lutum-Lenger und Arne Braun ins goldene Buch der Stadt ein. Derweil zog es viele auf einen Rundgang durch die Dauerausstellung.

Freude bei OB Ingo Bergmann (rechts), Paula Lutum-Lenger, Direktorin im Haus der Geschichte, und Arne Braun, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium. Die beiden Gäste haben sich im goldenen Buch der Stadt verewigt. (Foto: Christian Reichl )

Vernichtung der jüdischen Gemeinde hinterlässt Leerstelle

Bunte Bänder leiten die Besucher vom Erdgeschoss in die Räume der neuen Ausstellung. Dort erwartet sie eine bunte Collage prominenter jüdischer und christlicher Laupheimer. In der Ausstellung zu sehen sind Fotos von Schulklassen, vom Tanz- und Schützenverein sowie vom Kinder- und Heimatfest. Aber auch die Schattenseiten, die nicht erst seit den späten 1920er-Jahren Teil des Alltags waren: Antisemitische Schmierereien in Büchern, amtliche Dokumente, die die Ausgrenzung belegen und schließlich die brennende Synagoge in der Reichspogromnacht im November 1938.

Auf digitalen Gruppenfotos wird das gemeinsame Leben dokumentiert und auch das Ende der jüdischen Gemeinde: Die jüdischen Laupheimer verblassen nach einiger Zeit immer mehr auf den Aufnahmen, bis nur eine schwarze Leerstelle verbleibt, die mit einer kurzen Notiz zu deren Schicksal versehen ist. Im „Objektzeugenraum“, in dem Besucher Platz in einer Audio-Nische nehmen können, werden Exponate - meist Schenkungen und vereinzelt Leihgaben - auf subtile Weise zum Sprechen gebracht.

Besucher überwältigt - Archivraum geht unter die Haut

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zeigten sich viele Besucher überwältigt von dem neuen Konzept. Besonders die Gestaltung des runden weißen Archivraumes, der anhand von Dokumenten und an Hörstationen Auskunft über Vertreibung und Vernichtung der Laupheimer Juden gibt, geht den Menschen unter die Haut. Auch die „Objektzeugen“ würden die Geschichte vor den Augen zum Leben erwecken, äußerte ein Besucher.

Zwei Lehrerinnen sind sich sicher: Hier lassen sich viele Anknüpfungspunkte für den Schulunterricht finden. Als Arbeitsauftrag könnten sie sich vorstellen, Schüler einzelnen Lebensschicksalen folgen zu lassen, die sich wie rote Fäden durch die Ausstellung ziehen.

Drei Jahre wurde neu konzipiert und umgebaut, bis die neue Dauerausstellung jetzt ihre Türen öffnen konnte. Auf rund 600 Quadratmetern sind 144 Exponate der gemeinsamen Geschichte von Christen und Juden in Laupheim ausgestellt – zum größte Teil Schenkungen. Die Kosten für die neue Dauerausstellung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. 625.000 Euro stammen aus dem Bundesförderprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“, Finanzmittel in gleicher Höhe hat die Stadt Laupheim bereitgestellt.

Die Kreissparkasse Biberach spendete 50.000 Euro für den Medien-Guide, einen Scheck von 10.000 Euro überreichte die Bürgerstiftung dem Museum für den „Objektzeugenraum“. Philip Walchs Graffiti-Kunstwerk der Hochspringerin Gretel-Bergmann hat der Freundeskreis des Museums gestiftet.

Just zur Eröffnung wurde das Graffiti-Kunstwerk fertig. (Foto: Christian Reichl )

Das Museum zur Geschichte von Christen und Juden im Schloss Großlaupheim hat dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro bzw. ermäßigt vier Euro. Für Jugendliche unter 18 Jahren und Schüler ist der Eintritt frei. Weitere Informationen unter: www.museum-laupheim.de