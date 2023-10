Monika Adolph lädt zu „Demenz-Austauschabend

Ein „Demenz-Austauschabend“ der Betreuungsgruppe Lichtblick findet am Mittwoch, 25. Oktober, um 18 Uhr in der Sozialstation Laupheim, am Marktplatz 11, in Laupheim statt. Einer Pressemitteilung zufolge diene das Treffen dazu, sich untereinander auszutauschen und verstanden zu werden. Es könne über das gesprochen werden, was einen bewegt in der Versorgung und dem täglichen Handeln. Monika Adolph (PDL & Demenzlotsin) begleitet durch den Abend. weitere Informationen erteilt Monika Adolph unter der Telefonnummer 07392/169110, per WhatsApp unter 0152/52803009 oder per Email an [email protected]