Die Bühne erstrahlt in allen Farben des Regenbogens, das Licht reflektiert in den sich drehenden Discokugeln und auf der Bühne und im Publikum glitzern die Pailletten. Die Disco Diamonds haben am Samstag das ausverkaufte Kulturhaus in einen Tanztempel verwandelt. Für die allermeisten Disco-Fans ist der Abend ein gut gelaunter Ausflug zurück in die eigene Jugend.

Beste Stimmung im Otmar-Schick-Tanzpalast

Bandleader Jürgen Schell hatte es im Vorfeld angekündigt: Maximal drei Takte dürfe es brauchen, bis das Publikum den Song erkennt. Mit silbernem Paillettenhemd steht er mit seiner Gitarre barfuß auf der Bühne. „Wir sind die Disco Diamonds. Viel Spaß, es darf getanzt werden!“ Doch es braucht keine drei Takte. „Born to be Alive“, Patrick Hernandez, 1978 - der Otmar-Schick-Tanzpalast beginnt sich kollektiv zu bewegen.

Nach zwölf Jahren mit der Pink-Floyd-Hommage Crazy Diamonds hatten Gitarrist Jürgen Schell und Sänger Uli Mohl vergangenen Herbst das Disco-Projekt angestoßen. Für den passenden Sound konnten sie Norbert Jud (Schlagzeug), Michael Schwarz (Bass), Cesar Gamero (Percussion), Martin Modi-Kekeisen und Martin Brehm (Keyboards), Mark Keller (Saxofon) und Mario Schell (Gitarre) gewinnen.

Eine ganze Palette an Strahlern sorgte für das richtige Disco-Feeling im Otmar-Schick-Tanzpalast. (Foto: Thomas Werz )

Blumenhemden und Glitzerkleider

Und das Publikum scheint so einen Abend regelrecht herbeigesehnt zu haben. Nach unbestätigten Berichten soll bereits Tage zuvor sämtlicher Disco-Fummel in der Stadt vergriffen gewesen sein. Frauen in Glitzer- oder Leopardenkleidchen (es gibt auch Zebra), Männer mit großen Sonnenbrillen und Blumenhemden feiern ausgelassen zum Sound ihrer Jugend. Zurück in die Zukunft - die Stimmung hat etwas von Klassentreffen.

Das Disco-Projekt reifte seit einigen Jahren in den Köpfen von Gitarrist Jürgen Schell (links) und Sänger Uli Mohl. (Foto: Thomas Werz )

Auf der Bühne liefern die Disco Diamonds den passenden Sound dazu. Mit Hits, bei denen sogar der erste Akkord reicht, um die Menge in Bewegung zu versetzen: „Daddy Cool“, „I Will Survive“, „It’s Raining Men“, „I’m So Excited“. Auf der Bühne wechseln die sechs Sängerinnen und Sänger Isabel Bindeus, Andrea Nagel-Nitschke, Carina Kienle, Uli Mohl, Max Rohmer und Lars Ott munter durch. Beim Bee-Gees-Klassiker „Stayin’ Alive“ beweist Uli Mohl, dass er mindestens so hoch kommt wie Robin Gibb 1977 - das Kulturhaus groovt kollektiv im „Saturday Night Fever“.

Ekstase zwischen Mitwippen und John-Travolta-Moves

Passend dazu taucht eine ganze Batterie an Strahlern den Laupheimer Tanztempel in buntes Licht. Und selbst auf den Sitzplätzen auf der Empore hält es das Publikum nicht mehr auf den Plätzen. „We Are Family“ - die Menge tanzt und der Grad der Ekstase reicht dabei vom leichten Mitwippen bis zum ausgefeilten John-Travolta-Move. Bei so manchem lockeren Hüftschwung würden die Kinder (vielleicht auch die Physiotherapeuten) große Augen machen. Kaum zu glauben, welche Energie so ein Abend freisetzen kann.

Die Disco Diamonds begeistern mit groovigem Disco-Sound. Eine Palette an Strahlern sorgte für das richtige Disco-Feeling. (Foto: Thomas Werz )

„Wir haben wirklich jede Minute mitgenommen. Leider haben wir nur einen Vertrag bis halb zehn“, möchte sich Jürgen Schell vom feiernden Publikum verabschieden. Denkste, ohne Zugabe kommt hier niemand aus dem Saal! „Crying at The Discotheque“ von Alcazar ist zwar ein Hit aus dem Jahr 2000. Aber das ist kein Grund, um auf dem Laupheimer Parkett in Tränen auszubrechen. Zumindest stammen die Samples dazu von „Spacer“ aus dem Jahr 1979. Zum Höhepunkt tauchen die Disco Diamonds noch einmal ganz kurz in die 60er-Jahre ein. Mit dem Hippie-Hit „Let The Sun Shine“ geht es zur Nacht hinaus. Zurück in die Gegenwart, mit der Sonne im Herzen.