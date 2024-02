Die Kochlöffel schlagen auf die Töpfe, die Topfdeckel werden gegeneinander gescheppert und die Musik dröhnt laut aus den Boxen: Die Hemdglonker sind am Glombigen Doschdig mit viel Krach durch die Laupheimer Straßen gezogen. Rund zwanzig Narren in Nachthemd, Bademantel oder Schlafanzug wollen die Laupheimer aufwecken und sie auf die restliche närrische Zeit einstimmen.

Die Hemdglonker spielen sich vor dem Umzug schon warm. (Foto: Katharina Carle )

Passanten reagieren auf den Umzug

Mit zwei übergroßen Hemdglonkern an der Spitze, die auch durch die Fenster der Gasthäuser lugen, gelingt dies der kleinen Narrenschar teilweise auch. So gibt es immer wieder Passanten, die dem Umzug zujubeln oder auch Fotos machen wollen.

Autofahrer begleiten das Spektakel mit mehrmaligem Hupen und einer hält sogar kurz im Kreisel an, um die Narren zu bestaunen. Der Umzug endet schließlich nach einer Tour über den Marktplatz, Abt-Fehr-Straße und Rabenstraße wieder in der Mittelstraße.

Doch ist das nicht das Ende des närrischen Treiben für den Abend. Nach einer kurzen Pause in den „heiligen Hallen“ der Laup´r Waidäg, in denen sich die Narren umzogen, geht es weiter in die Gasthäuser und Kneipen.

Als Bankräubergruppe, ausstaffiert mit Panzerknackerpullover, Kappe und Gesichtsmaske, treten sie in diesem Jahr auf. Alle Banken Oberschwabens wollten sie ausrauben, aber nirgends habe es Geld gegeben, beginnen sie ihr kleines Schauspiel vor den Gästen im Gasthaus „Drei Mohren“. Daher führen sie nun die Narren-Steuer ein und zählen die Bedingungen auf, wann diese gezahlt werden müsse.

Als Bankräubergruppe trieben die Narren noch die Narrensteuer in den Laupheimer Gaststätten ein. (Foto: Katharina Carle )

„Wer macht ein grantiges Gesicht, welches nicht durch Liebreiz besticht“, ist eines der vielen Beispiele für Situationen, in denen Fasnetsmuffel blechen müssen. Während die Gäste am einen Tisch sich amüsieren, verschwinden einige nach den ersten Worten der Narren und gehen.

„Das sind Steuerflüchtlinge“ ruft einer der Gäste und sorgt für Lacher. Am Ende der kleine Darbietung zahlen sie bereitwillig die Narrensteuer und werfen eine Spende in das Steuersäckchen. Dafür gibt es auch eine Steuerrückerstattung in Form von (Schoko-) Goldtalern. Mit dem Lied der Waidäg verabschieden sich und ziehen die Narren in die nächste Wirtschaft.