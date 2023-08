Mit „Klaro“ gegen gesundheitliche und psychische Probleme bei Kindern

Der Lions Club Laupheim unterstützt mit finanzieller Hilfe von Laupheimer Bürgerstiftung, AOK Biberach und Landratsamt Biberach alle sechs Laupheimer Grundschulen beim Präventionsprogramm Klasse 2000. Dafür wurden im aktuellen Schuljahr rund 10.000 Euro eingesetzt.

Kinder sollen gesund groß werden und zu starken Persönlichkeiten heranwachsen — dafür engagiert sich auch der Lions Club Laupheim. Er ermöglicht allen Kindern der beiden Laupheimer Grundschulen sowie der Grundschulen in Baustetten, Bihlafingen, Obersulmetingen und Untersulmetingen die Teilnahme an dem Unterrichtsprogramm Klasse 2000, das bundesweit seit über 30 Jahren erfolgreich in Grund– und Förderschulen durchgeführt wird. Bundesweit haben sich 15,6 Prozent der Grundschulklassen und 24 Prozent der Grundschulen an dem Programm beteiligt.

Laut Michael Roosz vom Lions Club Laupheim zeigen die Rückmeldungen aus den Schulen ebenso wie wissenschaftliche Studien, dass durch die Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen gesundheitliche und psychische Problemen angestiegen sind und dass dieser Effekt auch jetzt noch nachwirkt. Vor diesem Hintergrund schätzen die Schulen die Klasse 2000–Themen besonders, welche mit Hilfe der Symbolfigur „Klaro“ von den Kindern erforscht werden: Sich bewegen und entspannen, gesund essen und trinken, gut mit anderen kommunizieren und lernen, mit unangenehmen Gefühlen und Konflikten angemessen umzugehen — diese Themen unterstützen die Kinder in ihrem Alltag und tragen sowohl zum körperlichen und psychischen Wohlbefinden als auch zu einem positiven Klassenklima bei.

„Gerade in der Grundschulzeit werden wichtige Weichen für das spätere Leben gestellt. Das möchten wir nutzen und den Laupheimer Kindern mit Klasse 2000 wichtige Themen wie Gesundheit, Ernährung und Bewegung spielerisch vermitteln“, berichtet Christian Striebel von der gemeinnützigen Laupheimer Bürgerstiftung, die das Programm an den Laupheimer Grundschulen auch künftig unterstützen wird.

Auch Michael Roosz ist vom Programm überzeugt: „Gesunde Ernährung, Bewegung, gut mit sich selbst und anderen klarkommen, Probleme und Konflikte lösen — das lernen Kinder mit Klasse 2000. Hier steht uns ein erprobtes und erfolgreiches Programm zur Verfügung, das unsere in Laupheim stärkt und einen wirksamen Beitrag leistet“.