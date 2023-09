Der Kreisfeuerwehrverband hat am Sonntag sein 60-jähriges bestehen in Laupheim gefeiert. Dazu gab es auf dem parkplatz des Laupheimer Kulturhaus eine Ausstellung an Sonderfahrzeugen der Rettungskräfte. Eine Drohne der Werkfeuerwehr Boehringer Ingelheim verschafft Rettern einen Überblick aus der Luft.

(Foto: Bernd Baur )