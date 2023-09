Drastisches Loch im Ergebnishaushalt: Der Stadt sind Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7,5 Millionen Euro weggebrochen. Der OB hat einen strikten Sparkurs verhängt. In der Gemeinderatssitzung am Montag stehen aber auch Steuererhöhungen auf der Tagesordnung.

(Foto: Thomas Werz )