Die Stadt Laupheim muss bis zum November dem Regierungspräsidium Tübingen (RP) ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Doch durch den drastischen Einbruch der Gewerbesteuer in den vergangenen Wochen hat sich die Situation massiv verschärft (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause war daher geprägt von einer unerfreulichen Faktenlage samt der Diskussion über einschneidende Sparmaßnahmen und wohl unvermeidbare Steuererhöhungen.

4,8 Millionen Euro fehlen zum Haushaltsplan

Minus 4,8 Millionen Euro Gewerbesteuer zum laufenden Haushaltsplan, in dem für 2023 25 Millionen Euro veranschlagt worden waren. Im Vergleich zur letzten Hochrechnung Ende des zweiten Quartals fehlen der Stadt sogar rund 7,5 Millionen. „Wir werden das Jahr mit einem Defizit von rund fünf Millionen Euro abschließen ‐ 1,5 Millionen schlechter als geplant“, erklärt Kämmerer Johannes Lang.

Die fünf Millionen Minus in seiner Präsentation sind dunkelrot hinterlegt. Was die Gewerbesteuer betrifft, sieht Langs Prognose für die kommenden Jahre alles andere als vielversprechend aus. Was massive Defizite bis 2027 zur Folge hat ‐ allein mit einem Minus von 19 Millionen Euro im kommenden Jahr.

Massive Einsparungen notwendig

Einsparungen von 10,9 Millionen Euro könnten durch massive Ausgabenkürzungen über die gesamte Verwaltung geschafft werden, erläutert der Kämmerer. Im kommenden Jahr müsste dennoch ein Minus von 10,9 Millionen Euro im ordentlichen Ergebnis verbucht werden, so Lang. Erst 2026 prognostiziert er wieder moderate Gewinne.

Noch bevor Kämmerer Lang die unerfreulichen Fakten präsentiert, richtet Oberbürgermeister Ingo Bergmann das Wort an den Rat. „Die Lage ist mehr als kritisch. Wir stehen vor großen Herausforderungen“, erklärt der OB. Dass sich die Lage innerhalb von sechs Wochen so dramatisch ändert, habe die Verwaltung überrascht. Doch zumindest treffe die Situation die Stadt nicht vollkommen unvorbereitet.

Schon die verspätete Genehmigung des Haushalts durch das RP im Frühjahr hatte tiefe Einschnitte zur Folge. Großprojekte wie die Kita „Abenteuerland“ mussten auf Eis gelegt werden. Zudem hatte das RP der Stadt ein Haushaltssicherungskonzept auferlegt. „Hätten wir nicht gehandelt, würden wir vor viel größeren Herausforderungen stehen“, ist Bergmann überzeugt. Er hat nun eine erneute Bewirtschaftungssperre verhängt.

OB schwört Gemeinderat auf Sparkurs ein

Überzeugt ist der OB aber davon, dass sich Stadt und Rat von lang gehegten und geliebten Projekten verabschieden werden müssen. „Wir wollen nicht leichtfertig sparen und an der Lebensqualität einbüßen“, so Bergmann. Er stellt aber klar: „Wir kommen um die Einnahmenseite nicht herum.“ Hier hätte die Stadt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vorsichtig agiert. Um die Tragweite der Situation zu unterstreichen, nennt Bergmann die anstehenden Entscheidungen zur Haushaltskonsolidierung „die wichtigste Aufgabe, die dieser Gemeinderat bekommen hat“.

Diese Steuererhöhungen werden geprüft

Im Raum stehen die Erhöhungen der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer. Mehreinnahmen von 2,5 Millionen Euro erhofft sich das Finanzdezernat ab 2024. Knapp 1,8 Millionen Euro davon würden auf die Gewerbesteuer entfallen, 440.000 Euro auf die Grundsteuer, immerhin 300.000 Euro auf die Vergnügungssteuer und etwa 34.000 Euro auf die Hundesteuer.

Das sind die Argumente des Gemeinderats

Die Diskussion im Rat ist geprägt von Schock über die düsteren Zahlen, aber auch von der Einsicht, dass die Stadt ohne Steuererhöhungen kaum in der Lage sein wird, wieder auf Kurs zu kommen.

Ein klares Nein ist besser als ein jahrelanges Vielleicht. Mario Fischer

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, urteilt Mario Fischer (Offene Liste). „Es wäre schön gewesen, wenn das Haushaltskonsolidierungskonzept gereicht hätte.“ Die Gemeinderäte hätten die Pflicht, den Weg mitzugehen, „auch wenn es ehrlicherweise schwerfallen wird“. Die Investitionsstrategie sei hier ein wertvolles Instrument ‐ „und ein klares Nein besser als ein jahrelanges Vielleicht“, sagt Fischer. Neben der resoluten Haushaltsdisziplin spricht er sich auch für einen effizienten Personaleinsatz in der Verwaltung aus.

„Für den Gemeinderat wird das eine schwierige Zeit. Jetzt sind wir gefordert, die Steuererhöhungen mitzutragen“, ist Siegfried Schneider (CDU) überzeugt. Ihn treibt jedoch um, ob die Bürger durch die neue Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ab 2025 doppelt belastet werden. Martin Klotz (CDU) hat Bedenken, die Gewerbesteuer „über das Ulmer Niveau“ anzuheben und fordert eine moderate Erhöhung.

Wir hatten extrem lang keine Erhöhung, das fällt uns nun auf die Füße. Roland Pecha

„Wir hatten extrem lang keine Erhöhung, das fällt uns nun auf die Füße. Wir haben jetzt Jahre lang aus dem Vollen geschöpft und uns fast jeden Wunsch erfüllen können. Da müssen wir uns selbst an die Nase fassen“, lautet das selbstkritische Fazit von Fraktionskollege Roland Pecha. Den harten Einschnitt sieht er „als alternativlos“. Als möglichen Grund für den Gewerbesteuereinbruch vermutet er die Möglichkeit der degressiven Abschreibungen auf Investitionen, die der Gesetzgeber während der Corona-Pandemie als Steuererleichterungen geschaffen hatte. „Vielleicht geht’s den Firmen gar nicht so schlecht“, so Pechas Hoffnung.

Man habe seit Jahren auf das strukturelle Ungleichgewicht hingewiesen, richtet Peter Hertenberger (Freie Wähler) den Blick zurück. Der Gemeinderat müsse zusammenstehen, gemeinsam agieren und die Einnahmen genauso beleuchten wie die Ausgaben. Von den Freien Wählern kommt die deutlichste Kritik an den vorgeschlagenen Steuererhöhungen.

Erhöhungen sollten dort anfallen, wo Gegenleistungen da sind. Hilmar Kopmann

Bei der Gewerbesteuer sei man bereits jetzt im interkommunalen Vergleich im oberen Feld, argumentiert Erwin Graf. An dieser Schraube könne die Stadt dann in den kommenden Jahren nicht mehr drehen. Markus Becker erwartet „mehr als nur Steuererhöhungen, da möchte ich mehr Fantasie“. Und Hilmar Kopmann bricht eine Lanze für die Hundehalter. „Erhöhungen sollten dort anfallen, wo Gegenleistungen da sind.“ Die Hundesteuer mit einem möglichen Plus von 33.000 Euro passt für ihn nicht in diese Systematik.

Wir haben bei vielem auf Halde geplant und sind Zusatzwege gegangen. Iris Godel-Ruepp

„Eine bittere Pille“, nennt Iris Godel-Ruepp (Freie Liste) die Faktenlage. „Wir haben bei vielem auf Halde geplant und sind Zusatzwege gegangen“, übt sie Selbstkritik. „Raus aus dem Wonderland, das müssen wir gemeinsam tragen.“

„Ein Thema, das niemandem Spaß macht“, nennt Dagmar Wirtz (SPD) die Diskussion um Steuererhöhungen. Sie verweist auf die Grundsteuer C, um Baulücken zu besteuern. Es brauche die Einnahmen, um handlungsfähig zu sein. „Für die Steuern müssen wir auch was bieten“, ist ihre Forderung.

Das Vertrauen in Ihre Zahlen wird auf eine harte Probe gestellt. Martina Miller

„Das Vertrauen in Ihre Zahlen wird auf eine harte Probe gestellt, wenn sich die Zahlen in so kurzer Zeit widersprechen“, sagt Martina Miller (SPD) zu Kämmerer Lang. Sie hat bereits Einsparideen: „Am liebsten würde ich sparen bei der Vergabe von Gutachten, Machbarkeitsstudien und Wettbewerben, die nachher in der Schublade liegen.“

Entscheidung über Steuererhöhung fällt Ende Oktober

Welche Steuern tatsächlich und in welcher Höhe erhoben werden, muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. Oktober entscheiden. „Die Steuern, die wir bestimmen können, haben wir vorgeschlagen“, erklärt OB Bergmann und versichert: „Die Verwaltung wird ihren Beitrag leisten.“