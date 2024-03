Laupheim

„Miles & More“ spielt in der Landschaftsgärtnerei Schick

„Miles & More“ ist zu Gast in Bronnen. (Foto: Markus Leser )

Wie an jedem vierten Donnerstag eines Monats veranstaltet die Kulturplattform Laupheim auch am 28. März ihre inzwischen etablierte Veranstaltung in der Landschaftsgärtnerei Schick in Bronnen.