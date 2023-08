Metzgerei Graf ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Laupheimer Metzgerei Graf hat an ihrem Sommerfest langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Insgesamt kommen die Jubilare gemeinsam auf 190 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind der Grundstein für jedes Unternehmen, schreibt die Geschäftsführung der Metzgerei. Monika Graf dankte den Jubilaren und überreichte ihnen Urkunden und Präsente: „Mit eurem reichen Schatz an Erfahrung engagiert ihr euch täglich für einen reibungslosen Ablauf in allen Unternehmensbereichen. Kompetent stellt ihr euch den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden und das über viele Jahrzehnte hinweg.“

Geehrte wurden für 15 Jahre Petra Fischer und Monika Walter; für 20 Jahre Petra Spähn, Sandra Baur und Silvia Eisele; für 25 Jahre Claus Saiger und Iris Müller.

Wolfgang Baur wurde für seine 50 Jahre Arbeit in dem Betrieb geehrt. Er begann im August 1973 seine Ausbildung als Fleischer und war seither in allen Bereichen der Produktion für die Metzgerei tätig. „Vergelt‘s Gott lieber Wolfgang für deine Treue und alles Gute im Wohlverdienten Ruhestand“, sagte Hermann Graf zu Wolfgang Baur, der unter allen Mitarbeitern bisher am längsten für die Metzgerei tätig war.