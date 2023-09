Mit einer Ansprache von Vorstand und Geschäftsführer Jochen Link begann der Familientag 2023 mit drei Jahren Verspätung. Eigentlich hätte er schon 2020 stattfinden sollen, aber die Covid–Krise machte einen Strich durch die Rechnung. Bei bestem Wetter hieß Link die Gäste nun willkommen und sprach seinen Dank und Wertschätzung den Kollegen, Ehemaligen und Familien aus: „Wir sind froh, dass wir sie haben.“

Diesen Worten schloss sich der Betriebsratsvorsitzende Dieter Kramer an und wünschte auch den Kindern viel Spaß. „Es ist spannend, den Arbeitsplatz von Mutter oder Vater kennenzulernen.“ Es waren mehr als 5000 kleine und große Besucher gekommen.

Angehörigen den Arbeitsplatz zeigen

„Wo arbeitest du?“ — dies haben Beschäftigte der weltbekannten Firma Diehl Aviation ihren Angehörigen am vergangenen Samstag beim Familientag vor Ort eindrücklich gezeigt. „Wir machen Bordsysteme und Gepäckablagen für Flugzeuge oder Kabinen, in denen die Piloten und die Besatzung schlafen“, erklärte Teamleiter Jan Heudorfer den interessierten Angehörigen — und seinen Kindern Oskar und Mara. „Wir sind hier in der Montage, wo Teile auf hundertstel Millimeter mit einem Laser vermessen werden, der ein Vermögen kostet“, erklärte Heudorfer.

„Echt cool!“, lautete der Kommentar eines Kindes, das es sich im Airbus in einer original großen Schlafkabine für Besatzungsmitglieder gemütlich machte. Sein Vater erklärte ihm die Funktion der mit grauen Vorhängen versehenen Kabinen.

Ein Programm für jede Altersgruppe

Der Projektleiter des Familientags, Christian Baier, organisierte mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen den Familientag. Alexandra Ott, Assistentin des Logistikleiters und seit 20 Jahren im Betrieb, war ebenso Hauptorganisatorin. Bei der Vorbereitung des Familientags legte sie lange Fußmärsche auf dem weitläufigen Firmengelände zurück. Ihr Schrittzähler zählte 20 Kilometer am Tag. Die lobte wiederum eine Kollegin: „Ohne Monika Herrmann läuft hier beim Familientag nichts. Sie kümmert sich um Stromanschlüsse, Handwerker und so weiter.“

Die Erwachsenen konnten in den gigantischen Hallen die Produktion mit Erklär–Stationen besuchen, für die Jugendlichen gab es eine Vorstellung der Ausbildung, während es für die Kinder ein buntes Kinderprogramm mit Zauberer, Kletterwand, Trampolin und Feuerwehr gab. Im Nachbau eines Airbus A380 konnten Besucher die in Laupheim gebauten Kabinenausstattungen wie Schlafkojen oder Luxusbäder besichtigen.

Spendenaktion für guten Zweck

Um 14 Uhr fand eine Verlosung mit dem Personalleiter Manuel Schmid statt. Diejenigen, die am meisten Kilometer bei der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ zurückgelegt hatten, wurden prämiert. Dabei gab es beachtliche Kilometer von 3000 bis 6000 Kilometer zu bestaunen, die Einzelpersonen oder auch Gruppen, wie zum Beispiel die Sattelquäler zusammenbrachten.

Die Eintrittsbändchen des ausgefallenen Familientags 2020 wurden verkauft und der Erlös wurde gespendet. Jeweils 3000 Euro gingen an die Aktion „Letzte Hilfe Kurse“, die Angehörige auf die Sterbebegleitung vorbereitet, und an den Förderkreis für tumor– und leukämiekranke Kinder Ulm.

Die Organisatoren waren rundum zufrieden mit dem großartigen Familientag und wünschten, dass die Familien einen positiven Eindruck von der Firma mitnehmen.