Mediziner spricht bei der VHS über die Halswirbelsäule

Stephan Klessinger, Facharzt für Neurochirurgie, referiert an der VHS Laupheim über die Halswirbelsäule - Beschwerden, Diagnostik und Therapie. Nackenschmerzen und eine fehlende Beweglichkeit im Hals sind typische Symptome, die ihren Ursprung in der Halswirbelsäule haben.

Neben den unterschiedlichen Erkrankungen werden auch die Diagnostik und die Therapie vorgestellt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, an den Referenten Fragen zu stellen. Veranstalter ist die VHS Laupheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg Termin: Donnerstag, 29. Februar, 17.30 bis 19 Uhr in der VHS am Stadtbahnhof, EG., Saal, fünf Euro Abendkasse). Anmeldung und Infos zu Kursnummer AL3101 bei der VHS Laupheim unter Telefon.: 07392/150130, www.vhs-laupheim.de