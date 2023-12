In Krisenzeiten ein gutes Zeichen setzen - das möchte die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO) mit einer Spende an die Tafelläden in der Region. Je 1500 Euro hat die GWO an die Tafelläden in Laupheim, Biberach, Ehingen und Ulm gespendet.

Jörg Schenkluhn, Vorstandsvorsitzender der GWO, bedankte sich bei den Beteiligten für ihr Engagement. „Bei den vielen globalen Krisen, die aktuell auftreten, dürfen wir die Probleme vor der eigenen Haustür nicht vergessen“, betont er bei der Scheckübergabe.

Schenkluhn lobt Engagement der Ehrenamtlichen

Die Tafeln übernähmen eine immer wichtigere Rolle, um Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Dabei sei die Spende der GWO nur ein Baustein für die Arbeit der Läden. „Ohne das ehrenamtliche Engagement der Helfer würde das System nicht funktionieren. Es ist die Basis für die Arbeit der Tafelläden“, lobt Schenkluhn die Arbeit der Tafeln.

Dieses Engagement sieht auch Rosa Demuth, Leiterin des Martinusladen in Laupheim, als wichtiges Element ihrer Arbeit an. Aktuell sind 25 Personen ehrenamtlich im Martinusladen engagiert. 70 Personen kommen im Durchschnitt in der Woche in den Martinusladen, um dort Lebensmittel einzukaufen. Dafür soll die Spende der GWO eingesetzt werden.

Zu wenig Lebensmittelspenden macht Arbeit schwierig

„Die Lebensmittelläden kalkulieren mit immer weniger Nahrungsmitteln, wodurch weniger Spenden aus diesem Bereich an uns gehen“, erklärt Demuth. Um die passende Grundversorgung im Martinusladen trotzdem anzubieten, müsse zugekauft werden.

In der Ulmer Tafel wird die Spende der GWO für Infrastrukturkosten eingesetzt, sagt Stefan Brandt, Leiter Soziale Dienste des DRK-Kreisverbands Ulm. Der Kreisverband betreut sechs Tafelläden im Alb-Donau-Kreis. „Wir fahren 130 Supermärkte an und spüren daher den Anstieg der Spritpreise in den vergangenen Jahren besonders“, erklärt er.

Höhere Spritpreise machen den Tafeln zu schaffen

Daher wird ein Teil der Spende sicher in diesen Bereich fließen. „Im Gegensatz zu Supermärkten, die einfach die Preise erhöhen würden, um die Kosten zu decken, wollen wir als Tafel das nicht auf unsere Kunden umlegen“, erklärt er. Daher seien solche Spenden, wie von der GWO besonders wichtig für den Betrieb der Tafeln.

Alexander Baumann, Ehingens Oberbürgermeister sowie DRK-Vorsitzender des Ortsvereins Ehingen, bedankte sich im Namen aller für die Spende. „Es ist schön, wenn ein regionales Unternehmen in so einem Bereich tätig ist und über seinen Geschäftsbereich hinaus denkt“, sagt er.

Die Ehinger Tafel sei eine segensreiche Einrichtung und werde als Institution benötigt. „Der Bedarf ist notwendig und gegeben“, sagt er. Mit Blick auf das Jubiläum der GWO im kommenden Jahr hofft er auf ein weiteres Engagement der GWO in diesem Bereich.