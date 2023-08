„Mann mit hellen Haaren“ überholt gefährlich

Durch seine Fahrweise hat ein Autofahrer am Montag bei Laupheim andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 62–Jährige in der Weihertalstraße stadtauswärts. Hinter der Renaultfahrerin war ein Mazda in gleicher Richtung unterwegs. Der fuhr über eine längere Wegstrecke sehr dicht auf. Im Bereich des Flugplatzes und dem Kreisverkehr Bühl setzte der braune Mazda zum Überholen an.

Dort besteht ein Überholverbot und es kamen Fahrzeuge entgegen. Noch vor dem Kreisverkehr scherte der Mazda wegen den entgegenkommenden Fahrzeugen vor dem schwarzen Renault der 62–Jährigen und einem Fahrschulauto ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Frau ihr Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand ab, um dem braunen Mazda ein einscheren zu ermöglichen. Danach beschleunigte der männliche Fahrer und fuhr weiter in Richtung Orsenhausen davon. Das Kennzeichen konnte die 62–Jährige ablesen und der Polizei Laupheim mitteilen. Die ermittelt nun wegen dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit hellen Haaren handeln. Der konnte später von der Polizei zuhause angetroffen werden. Die Polizei Laupheim bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere der entgegenkommende Fahrer eines roten Pkw, der offensichtlich auch gefährdet wurde, bittet sie, sich unter Telefon 07392/96300 zu melden. Sowie auch das Fahrschulauto, das vor der Zeugin unterwegs war und möglicherweise durch das dichte Auffahren gefährdet wurde.