Im Foyer der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal sind am Dienstag die Sieger des internationalen Malwettbewerbs „Jugend creativ“ aus dem Geschäftsgebiet der Bank gekürt worden. „Der Erde eine Zukunft geben“ lautet das Thema des Wettbewerbs, der in diesem Jahr bereits zum 54. Mal veranstaltet wird.

Rund 880 Bilder hatten die VR-Bank in Laupheim im Vorfeld des diesjährigen Jugendwettbewerbs erreicht, wie Stephanie Bernickel, Vorständin der VR-Bank Laupheim-Illertal, zu Beginn der Preisverleihung bekanntgab.

Der Preis wird in fünf Altersgruppen vergeben, jeweils von Platz eins bis drei, wobei sich nur die jeweiligen Siegerarbeiten für den Landesentscheid des VR-Bank-Wettbewerbs in Stuttgart qualifizieren. In Laupheim waren für die Altersgruppe fünf (Klassen zehn bis 13) allerdings keine Einsendungen eingegangen. Dafür gab es drei Sonderpreise, die es nun ebenfalls in die nächste Runde des Wettbewerbs geschafft haben.

Bilder spiegeln Gedanken zum Thema Klimawandel wider

Wie vielschichtig die Gedanken der Kinder und Jugendlichen zu den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit sind, zeigt ein Blick auf ihre nun preisgekrönten Bilder: Ein Erdball mit Fieberthermometer im Mund, Schildkröten, die Plastik fressen, und ein Bruderpaar, das Dinge aus dem Meer angelt, die in dem empfindlichen Ökosystem nichts verloren haben.

Als Johanna Bail von der Realschule Erolzheim der erste Preis in der Altersgruppe vier verliehen wird, geht ein Raunen durch die Zuschauermenge im Foyer der VR-Bank. Das liegt nicht nur daran, dass die Neuntklässlerin für ihren Beitrag acht Stunden gebraucht hat, wie VR-Bank-Mitarbeiterin und Jurymitglied Beate Schall erklärt, sondern auch an der furchterregenden Zukunftsvision, die das Werk der jungen Künstlerin entwirft.

VR-Bank-Mitarbeiterin Beate Schall (hinten links) und Vorständin Stephanie Bernickel mit den bei der Preisverleihung anwesenden Gewinnerinnen und Gewinnern. (Foto: Anna Berger )

Eine weinende Frau füllt den Vordergrund des Bildes. Statt Armen ranken Äste gen Himmel, aus den Beinen der Frau wächst ein dichtes Geflecht aus Wurzeln. Dahinter rauchen Fabrikschlote. Die anderen Bilder sind weniger düster als Johanna Bails Werk. Was sie alle eint, ist jedoch eine unverkennbare Sorge um die Zukunft der Erde.

Diese Idee steckt hinter dem Wettbewerb

Ziel des Wettbewerbs sei es, Kinder und Jugendliche für kreatives Arbeiten zu begeistern - und dass sie sich mit gesellschaftlich relevanten Fragen auseinandersetzen, so Stephanie Bernickel. Die entscheidenden Parameter bei der Auswahl der Arbeiten seien darum neben der Gestaltung an sich die Originalität des Beitrags sowie der Inhalt gewesen. Bewertet wurden die Arbeiten von einer vierköpfigen Jury, bestehend aus Maria Hecht-Rechsteiner von der Grundschule Schwendi-Schönebürg, Kathrin König von der Ivo-Schaible-Schule in Baustetten, VR-Bank-Mitarbeiterin Beate Schall und Sophia Rist, die derzeit die Ausbildung zur Bankkauffrau bei der VR-Bank absolviert.

Vor zwei Jahren hatten wir zuletzt eine Bundessiegerin. Beate Schall

Sieben der in Laupheim ausgezeichneten Arbeiten werden nun nach Stuttgart zum Landesentscheid geschickt, darunter auch die Arbeit des Viertklässlers Konstantin Wächter von der Grundschule Mietingen, der im vergangenen Jahr in seiner Altersgruppe als Landessieger hervorging. Von ihm stammt das Bild mit dem Müll fischenden Bruderpaar. „Vor zwei Jahren hatten wir zuletzt eine Bundessiegerin“, erklärt Beate Schall. Sie sei gespannt, wie weit es die in Laupheim prämierten Beiträge dieses Mal schaffen.

Wer sich die Werke der jungen Künstler anschauen möchte, hat derzeit im Foyer der VR-Bank in Laupheim die Gelegenheit dazu. Dort werden die Bilder noch für ein paar Tage ausgestellt.

Gewinner des Lokalentscheids

Manuel Rechsteiner in der Altersgruppe eins, Nora Haas in der Altersgruppe zwei, Lukas Hochleiter in der Altersgruppe drei und Johanna Bail in der Altersgruppe vier. Sonderpreise gingen an Konstantin Wächter, Nora Rother und Lilli Wallner.