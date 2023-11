Der FV Olympia Laupheim hat das Derby gegen den SV Ochsenhausen verdient mit 2:0 (2:0) gewonnen. Während die Olympia mit dem vierten Sieg in Folge auf Platz vier kletterte, kassierte der SVO durch seine vierte Niederlage in Folge und bleibt dadurch auf einem Abstiegsrang.

„Wir haben jetzt nicht überragend gespielt“, gestand Olympia-Trainer Pedrag Milanovic. Doch er verwies zurecht darauf, dass seine Mannschaft die Partie über weite Strecken kontrolliert und daher letztlich verdient gewonnen hatte. Dabei legten die Laupheimer die Effektivität an den Tag, die ihnen in der Vergangheit nicht selten gefehlt hatte. Luka Puskaric machte letztlich mit seinem Doppelpack den Unterschied. Milanovic freute sich für seinen Mittelstürmer: „Jetzt ist der Knoten geplatzt, denke ich. Es ist wichtig, dass ein junger Spieler diesen Schritt packt.“

Ochsenhausen verbucht nur eine Großchance

Beide Mannschaften taten sich schwer, in die Partie zu finden. Laupheim war zwar spielbestimmend, produzierte im Aufbau aber zu viele Fehler, um den Ball gefährlich ins letzte Drittel zu bekommen. Auf diese Fehler lauerte Ochsenhausen und kam so in der 18. Minute zur ersten guten Gelegenheit der Partie. Beim Abschluss von Ex-Olympianer Christian Wiest aus etwa 15 Metern bekam Torhüter Julian Eiberle die Arme aber noch rechtzeitig hoch und lenkte den Ball damit knapp neben das Tor.

„Im Großen und Ganzen haben wir das gut gemacht. Wir wollten Laupheim früh attackieren, das hat über 90 Minuten eigentlich auch einigermaßen geklappt“, sagte SVO-Interimstrainer Eberson Bortolini. Doch das Problem war auch am Samstag am Grasigen Weg in Laupheim die mangelnde Durchschlagskraft, wie Bortolini feststellen musste. So blieb Wiests Möglichkeit die einzige Ochsenhauser Großchance der Partie.

Schacher dritter Vorstoß erfolgreich

Gute offensive Ansätze gab es bei den Gastgebern vor allem über die rechte Seite. Zweimal hatte der schnelle Hannes Schacher dort in der Anfangsphase viel Platz, nutzte diesen nach Geschmack seines Trainers jedoch nicht effektiv genug. Immerhin sprang in der 21. Minute eine erste Halbchance heraus, als Marcello Mignemi eine Schacher-Hereingabe nur haarscharf verpasste. Ebenfalls knapp war es beim Kopfball von Olympia-Kapitän Julian Haug nach einer Ecke.

Schachers dritter Vorstoß war dann von Erfolg gekrönt. Nachdem Fabian Guggenberger ihn mit einem langen Ball bedient hatte, lief Schacher bis zur Grundlinie durch und legte zurück auf Alexander Schrode. Dessen stramme Hereingabe konnte SVO-Keeper Julian Gebhart nur nach vorne abwehren und legte Puskaric damit unfreiwillig das 1:0 auf.

Aussetzer von Keeper Gebhart

Auf der Gegenseite verfehlte Philipp Wohnhaas nach einer Unaufmerksamkeit von Torhüter Julian Eiberle mit seinem Schuss von der Strafraumkante das Tor (35.). Folgenschwerer war dann ein Aussetzer von SVO-Kapitän Gebhart. Bei einer harmlosen Hereingabe von Mignemi verschätzte sich der Keeper und ließ den Ball durch die Hände gleiten. Nutznießer war erneut Puskaric, der den Ball ins leere Tor schoss ‐ 2:0 (38.). Kurz vor der Pause verhinderte Guggenberger in letzter Sekunde noch eine vielversprechende Möglichkeit für Wiest.

Ochsenhausen gab sich nicht auf und kam auch besser aus der Kabine. Doch wirklich gefährlich sollte es nicht werden. Ein harmloser Distanzschuss von Eryk Müller (51.) blieb gar der einzige Abschluss der Gäste im zweiten Durchgang.

Doch auch die Olympia tat sich schwer, Torchancen herauszuspielen. Erst als die Ochsenhauser das Risiko erhöhten und größere Räume boten, versprühte Laupheim wieder Torgefahr. Die beste Möglichkeit zum 3:0 bot sich Philip Jelica in der 84. Minute. Seinen ersten Versuch parierte Gebhart, den Nachschuss wehrte Alexander Brehm ab.

So sahen es die Trainer

„Laupheim hat gar nicht viele Chancen herausgespielt und macht zwei Tore durch einfache Fehler von uns. Unser Problem ist einfach: Wenn wir in der Box sind, schließen wir nicht schnell genug ab. Uns fehlt einfach die Zielstrebigkeit“, lautete das Fazit von Bortolini.

Derweil konnte sich Olympia-Trainer Milanovic über einen verdienten Sieg freuen, der sein Team in die Landesliga-Spitzengruppe hievt. Zufrieden konnte er sich auch mit der defensiven Stabilität in Durchgang zwei sein: „Wir haben keine Chance zugelassen. Von daher war es für mich ein ungefährdeter Sieg.“

FV Olympia Laupheim ‐ SV Ochsenhausen 2:0 (2:0). FVO: Eiberle ‐ Crnov (63. Thomas), Haug, Guggenberger, Schacher (72. Höfner) ‐ Jelica, Ludwig (87. Acinikli) ‐ Strähle (46. Doan), Schrode, Mignemi (46. Mignemi) ‐ Puskaric. SVO: Gebhart ‐ S. Bek (87. Urbanek), C. Bek, Brehm, Seitz ‐ Jansen (63. Niepel), Wohnhaas (87. Fuchs) ‐ Müller (83. Licht), Stellmacher, Wanner ‐ Wiest. Tore: 1:0, 2:0 Luka Puskaric (30., 38.). SR: Nils Temme (Belsen). Z.: 102.