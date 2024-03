Literarisches Quintett in Laupheim gibt Lesetipps

Zur Leipziger Buchmesse (21. bis 24. März) erscheinen auch in diesem Jahr Tausende neuer Bücher. Ein Literaturquintett in Laupheim aus Oberbürgermeister Ingo Bergmann, Sabine Zolper von der VHS Laupheim, Kulturredakteur Marcus Golling, Bibliothekarin Jutta Henrich sowie Autor und Verleger Florian L. Arnold unterhält sich am Donnerstag, 14. März, 18.30 bis 20.30 Uhr, in der VHS Laupheim (Stadtbahnhof, EG, Saal oder Raum 4) über Buch- und Lese-Erlebnisse und geht der Frage nach, was „gute“ und „wichtige“ Literatur ist. Alle bringen ihre Lieblingsbücher mit und geben Lesetipps. Florian Arnold spricht zudem über eine Neuentdeckung: „Gentleman über Bord“ von Herbert Clyde Lewis. Aus dem Gastland der Leipziger Buchmesse, den Niederlanden, stellt Arnold einige neue neue Titel vor. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet fünf Euro (Abendkasse), Anmeldung sind über die Homepage www.vhs-laupheim.de oder unter Telefon 07392/150130 möglich.