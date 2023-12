Lesestart-Sets für Dreiährige in der Stadtbibliothek erhältlich

Die Stadtbibliothek Laupheim beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Lesestart 1-2-3“. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen gestartete Initiative will Eltern zum Vorlesen motivieren und so die Sprach- und Lesekompetenz von Kindern frühzeitig fördern. Dies teilt die Stadt mit. Ab sofort können sich Eltern das kostenlose „Lesestart-Set“ in der Stadtbibliothek während der Öffnungszeiten abholen. Das Set enthält das Bilderbuch mit dem Titel „Billie und Joko brauchen Deine Hilfe“, geeignet zum Vorlesen für Kinder ab drei Jahren, sowie eine mehrsprachige Broschüre mit Vorlesetipps für Eltern. Durch Vorlesen und gemeinsames Anschauen von Bilderbüchern vermitteln Eltern ihrem Kind die Freude an Sprache und Büchern. Die Bibliothek stellt beim Besuch einen kostenlosen Kinder-Leseausweis aus, mit dem Eltern weitere Bilderbücher ausleihen können.