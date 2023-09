Sommer, Sonne, Kaktus: das habe ich alles während meiner Schul– und Studienzeit in den Ferien, im Urlaub am Strand oder in den Bergen erlebt. Aber nicht nur: Denn Ferienzeit war für mich auch immer „Ferienjob–Zeit“ und so habe ich die unterschiedlichsten Ferienjobs absolviert und dabei unterschiedlichste Menschen, Berufe und Branchen kennengelernt und — rückblickend — sehr wertvolle und prägende Erfahrungen gemacht.

Wenn ich meinen Kindern heute davon erzähle, was ich schon alles gemacht habe, sorge ich das ein oder andere Mal schon für Verwunderung und manchmal auch für Schmunzeln. Als junge Studentin mit einem festen Ziel vor Augen war ich bereit, fast jede Herausforderung anzunehmen. Sei es die Aushilfe in der Krankenhausküche, im Verkauf, als Inventurhelferin, der obligatorische Kneipen–Job als Bedienung, als Reinigungskraft oder beim „Blättle“-Austragen.

Arbeit in der Werkstatt

Dabei führten mich meine „Arbeitsabenteuer“ auch an ungewöhnlichere Orte. Wer hätte gedacht, dass ich einmal schweißen, härten und löten würde? Und das mit Freude! In einer richtigen Werkstatt, umgeben von lodernden Flammen und fliegenden Funken, lernte ich die Grundlagen der Metallverarbeitung. Es war eine Herausforderung, die mir nicht nur Schweiß und Muskelkraft, sondern auch „a bissle“ Mut abverlangte.

Des Öfteren habe ich auch — wie viele andere junge Ferienjobber aus Laupheim — am Fließband Sprühköpfe auf Sprühdosen aufgesetzt. Das war zweifellos deutlich weniger aufregend und abwechslungsreich als die Metallverarbeitung, aber gleichzeitig eben eine gute Verdienstmöglichkeit — und darüber hinaus ein wertvoller Einblick in das Arbeitsleben vieler Menschen an Fließbändern. Ich weiß noch gut, wie es sich anfühlte, den ganzen Tag zu stehen und konzentriert die Geschwindigkeit des Bandes zu bedienen. Seit dieser Zeit habe ich großen Respekt vor der Arbeit meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Lernen fürs Leben

Im Nachhinein betrachtet waren meine Ferienjobs mehr als nur Gelegenheiten, um meine damaligen Finanzen aufzubessern. Sie waren Lektionen über Teamwork, Durchhaltevermögen und die Schönheit der Vielfalt in der Arbeitswelt. Ob beim Bedienen, in der Klinik, in der Hitze einer Werkstatt oder eben am Fließband: Meine Sommerjobs waren unvergessliche Erfahrungen, die mich geprägt haben.

Am schönsten war es natürlich, wenn am Ende des Jobs das Geld auf das Konto kam. Ich weiß noch sehr gut, auf was ich immer gespart habe und was ich mir „erarbeitet“ habe: Tennisschläger, Fahrrad und Führerschein. Und oft ging es nach dem Ferienjob auch ab in den Süden.

Serie „Mein Ferienjob“