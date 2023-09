Für Ines Bürk haben sich zuletzt gleich mehrere Träume erfüllt: Nicht nur, dass die Laupheimerin am Fotoshooting für den „Fräulein Kurvig“-Kalender 2024 teilnehmen durfte — hiermit ist sie auch automatisch im Halbfinale des Wettbewerbs „Fräulein Kurvig — Deutschlands schönste Kurven“. Im Finale Anfang Dezember möchte Bürk unbedingt dabei sein und mit einem Sieg ein Zeichen für „Bodypositivity“, Diversität und gegen falsche Vorurteile setzen.

Ich habe den Bericht gesehen und fand das gleich total spannend. Ines Bürk

Der bundesweite Wettbewerb „Fräulein Kurvig — Deutschlands schönste Kurven“ setzt sich seit mehreren Jahren für Diversität ein. Anders als der Name vermuten lässt, sind nicht nur „kurvige“ Frauen willkommen, sondern beispielsweise auch Männer und Frauen mit Seh– oder Gehbehinderung, ebenso wie Legastheniker oder Transperson. Das alljährliche Finale im Dezember hatte im vergangenen Jahr Annika Ernst aus Baustetten gewonnen (die SZ berichtete) — und damit das Interesse von Ines Bürk geweckt.

Schon immer ein „kurviges Mädchen“

„Ich habe den Bericht gesehen und fand das gleich total spannend“, erinnert sich Bürk, die bis zu ihrem 25. Lebensjahr in Laupheim lebte und mittlerweile ihren Wohnsitz nach Illertissen verlegt hat. Nach wie vor arbeitet die 34–Jährige in Laupheim als Personalerin für Aus– und Weiterbildung. Schon immer sei sie ein „kurviges Mädchen“ gewesen, sagt Bürk. Den Begriff „dick“ lehne sie ab, da er auf sie negativ wirke. In „Miss Kurvig“ hätte sie die Chance gesehen, gegen Reduzierungen aufgrund von Äußerlichkeiten vorzugehen und sich deshalb für ein Fotoshooting für einen Jahreskalender beworben.

Das hat so gut zu mir gepasst, weil ich kurz zuvor einen Heiratsantrag bekommen habe. Ines Bürk

Und siehe da: Anfang Juli entdeckte sie eine E–Mail mit der Nachricht „Sie haben gewonnen“ in ihrem Postfach. „Ich dachte erst, das sei Spam“, erinnert sich Bürk und lacht. Doch schnell stellte sie fest: Als eine von 100 konnte sie sich gegen 1400 Konkurrenten durchsetzen. Bereits in den kommenden Tagen folgte ein Videocall mit Melanie Hauptmann, der Gründerin des Wettbewerbs. „Unser Gespräch ging nur drei Minuten. Ich dachte mir: Das kann nicht reichen“, erinnert sich Bürk. Jedoch: Am Tag darauf verkündete Hauptmann via TikTok, dass Ines Bürk zusammen mit 21 weiteren Personen beim Fotoshooting für den „Fräulein Kurvig“-Kalender 2024 dabei sein werde.

Diversität in Köln

Das Shooting fand vor rund einer Woche in Köln statt. Im Vorfeld hatte Bürk bereits erfahren, dass sie die Rolle der Braut übernehmen dürfe. „Das hat so gut zu mir gepasst, weil ich kurz zuvor einen Heiratsantrag bekommen habe“, beschreibt Bürk die begehrte Braut–Rolle. Groß aufgeregt sei sie nicht gewesen. Während ihre Mitstreiter in eigener Kleidung zum Shooting gekommen seien, habe sie von den Veranstaltern ein Kleid für die Fotos bekommen, so Bürk.

Ich habe so viele diverse Menschen aus ganz Deutschland kennengelernt, das war schön. Ines Bürk

Den Tag in Köln behält die 34–Jährige in bester Erinnerung. „Ich habe so viele diverse Menschen aus ganz Deutschland kennengelernt, das war schön“, beschreibt sie ihre Erlebnisse. Die Fotos seien dann in einer mit zahlreichen Fotomotiven geschmückten Lagerhalle gemacht worden — für Bürk stand eine Glitzerbox bereit.

Deshalb möchte sie „Miss Kurvig“ werden

Bis der Kalender Anfang November erscheint, stehen für Bürk eine Reihe von Höhepunkten bevor. Neben einem Model–Coaching oder einem Make–up–Workshop geht es für sie Ende Oktober zum Halbfinale des diesjährigen „Fräulein Kurvig“-Wettbewerbs nach Düsseldorf. Dort ist ihr klares Ziel, die finale Gala Anfang Dezember zu erreichen und „Miss Kurvig“ zu werden.

Steh zu dir selbst. Ines Bürk

Ganz im Sinne des Wettbewerb–Mottos „No excuses“ möchte Bürk damit ein Zeichen setzen. „Steh zu dir selbst“, appelliert sie. Auch sie selbst habe ihren Körper erst vor kurzem richtig akzeptieren können — und das obwohl sie, abgesehen von ein paar Hänseleien in der Grundschule, keine schlechten Erfahrungen oder Benachteiligungen erfahren habe.

Schaufensterpuppen müssen nicht immer schlank sein

„Man muss nicht lang, schlank und blond sein“, sagt Bürk. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung stelle sie zuletzt einen leichten Positivtrend fest; Models oder Schaufensterpuppen seien heutzutage nicht mehr ausschließlich schlank. „Es gibt auch eine andere Zielgruppe.

Menschen mochten mich immer aufgrund meiner Ausstrahlung. Man sollte sich so akzeptieren, wie man ist. Ines Bürk

Dass darüber gesprochen wird, finde ich sehr wichtig“, erklärt sie und ergänzt: „Menschen mochten mich immer aufgrund meiner Ausstrahlung. Man sollte sich so akzeptieren, wie man ist.“ Mit diesem Konzept will sie zunächst im Oktober und dann vor allem auch im Dezember Erfolg haben.