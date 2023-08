Laupheimer Vereine laden am letzten Feriensonntag zum Brunnenfest ein

Wie immer am letzten Sonntag in den Sommerferien laden die Laupheimer Vereine wieder ein zum Genießen und Verweilen beim Brunnenfest im Herzen der Stadt. Dieses Jahr fällt dieser Tag auf den 10. September, und an rund 40 Ständen wird vielerlei Kulinarisches geboten. Musik, Action und Kinderspiele ergänzen das Programm.

Das Schöne am Brunnenfest ist die Kontinuität. Patrick Hannes

Beim Rückblick auf das Brunnenfest 2022 strahlt Patrick Hannes. „Es war voll, wir hatten super Wetter, und die Leute haben das Fest in vollen Zügen genossen“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins für das Brunnenfest Laupheim und setzt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich auch!“ Angesichts der allgemeinen Zufriedenheit ändert sich auch dieses Jahr nichts am Konzept der Veranstaltung. „Das Schöne am Brunnenfest ist die Kontinuität“, so Hannes. „Das lieben die Besucher.“

Musik und Action für die Kleinen

Und die werden am 10. September zwischen 10 und etwa 17 Uhr voraussichtlich wieder zahlreich ins Herz der Stadt strömen, denn für Jung und Alt ist beim „Fest der Vereine“ gleichermaßen viel geboten. Auf der Bühne vor dem Rathaus treten wieder die Laupheimer City–Musikanten und die Maselheimer Musikanten auf. Außerdem will die Stadt bei dieser Gelegenheit die Gewinner des städtischen Wettbewerbs „Naturgarten“ bekanntgeben.

Ich habe im Anschluss ans Brunnenfest 2022 gleich fünf neue Mitstreiter gefunden, die uns dieses Mal tatkräftig unterstützen. Patrick Hannes

Kleine Besucher dürfen sich auf jede Menge Action mit einer Hüpfburg, dem Spielmobil, beim Kistenstapeln, auf Trampolinen und mit den „Walking Water Balls“ freuen. Am schönsten finden es viele Besucher jedoch, es sich einfach auf einer der vielen Bierbänke gemütlich zu machen und bei Speis und Trank mit Freunden und Familie zu plaudern.

Hausgemachte Köstlichkeiten

Apropos Speis und Trank: Hiervon gibt es wieder reichlich. Die Laupheimer Vereine legen sich erfahrungsgemäß sehr ins Zeug, um die Festbesucher mit hausgemachten Köstlichkeiten zu bewirten. Ob Dennete oder Spanferkel, Gegrilltes oder vegetarische Chili, ob herzhafter Genuss oder Kuchen und Waffeln: Die Auswahl ist groß und bietet für jeden die richtige Gaumenfreude. Neu dabei ist dieses Jahr der TC Laupheim, der Slush, Shakes, Smoothies, Cocktails und Obstsalat anbietet.

Stöbern im Flohmarkt–Angebot

In der Mittelstraße und gegebenenfalls in den angrenzenden Straßen findet zudem wieder der Flohmarkt des Verkehrs– und Verschönerungsvereins statt. Wie das Brunnenfest beginnt er um 10 Uhr. Wer selbst etwas verkaufen will, kann ab 6 Uhr morgens seinen Stand aufbauen. Der laufende Meter kostet sechs Euro, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Neuwaren dürfen nicht verkauft werden.

Neue Mitstreiter retten das Fest

Eine Großveranstaltung wie das Brunnenfest macht natürlich auch viel Arbeit. Arbeit, die in den vergangenen Jahren fast nicht mehr zu stemmen war. Deshalb stand die Zukunft des Fests im vergangenen Jahr sogar auf der Kippe. Das hat sich jedoch geändert: „Ich habe im Anschluss ans Brunnenfest 2022 gleich fünf neue Mitstreiter gefunden, die uns dieses Mal tatkräftig unterstützen“, freut sich Patrick Hannes. Nun, wo sich die Arbeitslast auf mehrere Schultern verteilt, sieht die Zukunft der Veranstaltung rosig aus.

Das Brunnenfest ist also gerettet. Wieder einmal, denn schon 2018 gab es eine Krise, weil der Posten des Vorsitzenden nicht besetzt werden konnte. Damals gab sich Patrick Hannes einen Ruck und übernahm das Amt, nur um zwei Jahre später von der Pandemie ausgebremst zu werden. Umso schöner, dass der Neustart 2022 so erfolgreich war — und die Laupheimer nun wiederum sagen können: „Komm, wir geh’n aufs Brunnenfest.“