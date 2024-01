Laupheimer Sternsinger feiern Gottesdienst und bringen Segen

Rund die Hälfte der 110 Laupheimer Sternsinger haben am Dienstag ihren Aussendungsgottesdienst gefeiert. Gemeinsam mit ihren Familien versammelten sich die vielen kleinen und großen Könige zum festlichen Auftakt der diesjährigen Sternsingeraktion. Aufgrund des stürmischen Wetters wurde der Gottesdienst kurzerhand vom Garten des Kindergartens St. Theresia in die Kapelle St. Leonhard verlegt.

Pfarrer Jaison Vadakkethala, der die Laupheimer Sternsinger auch in diesem Jahr wieder durch die Aktion begleitet, segnete traditionell zum Start der Aktion Kreide und Segensaufkleber. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto hielt es die vielen Könige, festlich gekleidet und voller Vorfreude, nicht länger in ihren Bänken. Gegen 16 Uhr zogen die Gruppen in ihre Gebiete, um Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für notleidende Kinder zu sammeln.

Noch bis Freitag, 5. Januar werden die Gruppen in der Kernstadt unterwegs sein. Für Fragen rund um die Aktion sind die Sternsinger unter der Sternsinger-Hotline 0151 23131145 erreichbar.