Der wachsende Unmut in der Bevölkerung, Polarisierung und eine steigende Politikverdrossenheit: Es sind ernste und nachdenkliche Themen, die beim Neujahrsempfang der Stadt und der Bundeswehr am Donnerstag im Kulturhaus im Vordergrund stehen. In dem Jahr, in dem das Jubiläum „300 Jahre jüdisches Leben in Laupheim“ begangen wird, warnen die Redner vor antidemokratischen Bestrebungen und ermuntern die Gäste zum Einstehen für die Demokratie.

„I’m feeling good“ – Sängerin Marisa Hartelt, Petr Hemmer (Geige) und Uli Hagel (Piano) sorgten trotz ernster Themen für den passenden musikalischen Rahmen. (Foto: Thomas Werz )

Oberbürgermeister über schöne und traurige Momente

„Wir kommen zusammen und blicken auf das Jahr und auf eine Welt, die sich rasant verändert“, begrüßt Sabine Zolper, Leiterin der VHS Laupheim, das Publikum. Sie verweist auf die langjährige Tradition des Neujahrsempfangs der Stadt und des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG). Im Anschluss begrüßt Oberbürgermeister Ingo Bergmann die Gäste sowie den weiteren Gastgeber. „Im vergangenen Jahr haben Sie wieder bewiesen, dass unser Land sich auf Sie verlassen kann“, sagt er in Richtung der Bundeswehrangehörigen.

Sodann lässt der OB das Jahr Revue passieren. Sein Fotobuch des Jahres 2023 umfasse viele Bilder - von großen und kleinen Veranstaltungen. „Die meisten Fotos zeigen aber die vielen Begegnungen.“ In Erinnerung ruft der OB aber auch die trauigen Momente wie das Ende der Laupheimer Klinik, den Tod des Personalratsvorsitzenden Martin Schäfer und den Brand der Laubbachhalle. Bezüglich Letzterem dankt er den Einsatzkräften, die noch Schlimmeres verhindert hätten.

„Die Spaltung unserer Gesellschaft schreitet voran“

Was das neue Jahr mit sich bringe, dies lasse sich nur erahnen: „Die Seiten des Jahrbuchs sind noch weiß“, sagt der OB. Ein wichtiges Foto werde am 9. Juni an der Europa- und Kommunalwahl entstehen. Sicher werde das nächste Jahrbuch auch ein Foto der derzeitigen Demonstrationen der Landwirte enthalten. Diese Proteste zu delegitimieren, indem die Demonstranten alle in eine Schublade gesteckt würden, sei symptomatisch für den Zeitgeist. „Die Pluralität von Meinung ist das höchste Gut unserer Gesellschaft“, betont Bergmann.

Der demokratische Diskurs dürfe auch vor schwierigen Themen nicht Halt machen. „Die Spaltung unserer Gesellschaft schreitet voran und geht oftmals durch Freundschaften und Familie.“ Das Gegenteil sei notwendig - man müsse um Meinung streiten, aber so, dass sich die Menschen danach noch in die Augen schauen könnten. Nun würde das Erinnerungsbuch neu gefüllt. „Mein Wunsch für Sie ist, dass diese Seiten von einem Jahr zeugen, in dem Sie viele Begegnungen mit Ihren Freunden und Ihrer Familie haben.“

Wohin der Vertrauensverlust in Demokratien führen kann, zeigt der Einschnitt in die 300-jährige Beziehungsgeschichte der christlichen und jüdischen Bewohner Laupheims. Politikverdrossenheit, Populismus und Hass - diese Mechanismen, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten zur Auslöschung der jüdischen Gemeinde geführt haben, würden wieder die demokratische Grundordnung bedrohen, so Bergmann. Dies wiege hinsichtlich des Jubiläums und der bevorstehenden Wiedereröffnung des Museums zur Geschichte von Christen und Juden schwer.

Referent blickt auf „300 Jahre jüdische Geschichte in Laupheim“

Zum Thema „300 Jahre jüdische Geschichte in Laupheim“ spricht Michael Moos. Er berichtet von seiner Familienhistorie. Seine Vorfahren mütterlicherseits, die Familien Obernauer und Adler, gehörten zu den ersten jüdischen Familien, denen Freiherr von Welden 1724 die Ansiedlung in der Stadt erlaubte. Aufgrund hoher Abgaben für Juden lebten sie als Pferdehändler und Hausierer zunächst in ärmlichen Verhältnissen. „Aber sie lebten in Laupheim in Sicherheit und in guter Nachbarschaft mit der christlichen Gemeinschaft“, sagt Moos. Er skizziert, wie im 19. Jahrhundert viele jüdischen Familien zur Gründung von Geschäften, Industriebetrieben und Banken beitragen.

Sprach über das Schicksal seiner jüdischen Vorfahren: Michael Moos. (Foto: Thomas Werz )

Seine Großeltern, Frieda Obernauer und Isak Adler, kamen ebenfalls in Laupheim zur Welt und heirateten 1913. Drei Jahre später, inmitten des Ersten Weltkriegs, wurde seine Mutter Erna in Ulm geboren. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten flüchteten Moos’ Eltern zunächst nach London und wandern 1936 nach Tel-Aviv aus. „So entkamen sie auch dem Holocaust.“

Neue Dauerausstellung soll Beitrag zur Erinnerungskultur leisten

Sein Großvater Isak Adler nahm sich 1939 im Exil in Palästina das Leben, sein anderer Großvater starb drei Jahre später, im Dezember 1942, im KZ Theresienstadt. Moos berichtet vom Schicksal der Verwandten seiner Eltern, von denen viele den Nationalsozialismus nicht überlebten. Seine Eltern gehörten 1953 zu den einzigen in Ulm geborenen Juden, die in die Stadt zurückkehrten. „Juden, die zurückkamen, hatten es schwer in einer Zeit, in der niemand erinnert werden wollte“, so Moos, der seit fast 50 Jahren als Strafverteidiger arbeitet.

Sein ganzes Leben habe er sich für die Schwachen der Gesellschaft eingesetzt und sei politisch als Gemeinderat aktiv gewesen. Aktuell engagiert sich Moos für ein neues Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus in Freiburg. „Wir wollen zeigen, wie wertvoll die Demokratie ist und wie furchtbar die Konsequenzen einer faschistischen Diktatur sind.“

In einer anschließenden Gesprächsrunde blicken Museumsleiter Michael Niemetz sowie Sarah Rieder, Leiterin Bildung und Vermittlung im Museum, auf die Eröffnung der neuen Dauerausstellung. Durch die Exponate, die meist von Nachfahren der ehemaligen jüdischen Gemeinde gestiftet wurden, könne das Museum als Erlebnisraum einen großen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. Anlässlich des Jubiläums sind Sonderführungen, Workshops und weitere Projekte geplant. Auch die Öffnungszeiten wurden erweitert.

Premiere für neuen Kommodore Nicolas Bulitz

Für Oberstleutnant Nicolas Bulitz, seit April Kommodore des HSG 64, ist der Neujahrsempfang eine Premiere. Bulitz blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr für das Geschwader. In dieses fiel die Zusage für 60 neue schwere Transporthubschrauber im Juli und die Entscheidung für fünf plus optional weitere fünf leichte Hubschrauber im Dezember. „In Laupheim werden künftig 32 bis 37 Hubschrauber stationiert sein“, sagt Bulitz. 2024 und die kommenden Jahre werden durch die Beschaffung der neuen Hubschrauber geprägt sein, ist er sich sicher.

Signierte Leihgabe: Kommodore Nicolas Bulitz bei seinem ersten Neujahrsempfang mit dem „geliehenen“ Laupheimer Ortsschild, das die Truppe mit aus dem Mali-Einsatz zurückgebracht hat. (Foto: Thomas Werz )

Er, aber auch die Bundeswehr, verlange viel von den Soldatinnen und Soldaten, erklärt der Kommodore. Ob bei Auslandseinsätzen in Afghanistan und Mali, bei der Bekämpfung von Waldbränden oder der Hochwasserhilfe. Da sei es für die Soldaten wichtig, eine Familie hinter sich zu haben. „Für das Geschwader ist es gut zu wissen, so eine Stadt hinter uns zu haben“, sagt Bulitz.

Mit auf der Bühne hat der Kommodore eine besondere Leihgabe: das Ortsschild von Laupheim, das die Soldaten mit in den Einsatz nach Mali genommen hatten - und das nun mit vielen Unterschriften versehen wieder in der Heimat ist. „Ich bin froh, dass wir alle Soldaten und auch alle Hubschrauber wieder zurückgebracht haben“, sagt Bulitz und bittet die Stadt darum, dass das Ortsschild künftig einen Platz in der militärhistorischen Sammlung erhält. Was sonst noch auf das Geschwader zukomme, wisse er nicht, so Bulitz. „Aber ich weiß, dass wir die nächsten Jahre mit Ihrer Unterstützung und Zusammenarbeit wuppen werden.“