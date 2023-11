Laupheimer missbraucht zwölfjähriges Mädchen

Ein Angeklagter aus Laupheim hat vor dem Landgericht Bielefeld ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er räumt ein, ein Mädchen, das er im Internet kennengelernt hatte, sexuell schwer missbraucht zu haben.

Es hatte, soweit bekannt, keinerlei Hinweise gegeben, die auf derartige Neigungen hätten schließen lassen können. Und doch hat der 45-Jährige ein Treffen mit einem zwölfjährigen Mädchen in Minden forciert und es schließlich sexuell schwer missbraucht.

Zunächst Kontakt zu erwachsenen Frauen

Lange Jahre führte der Angeklagte das, was sein Verteidiger Heribert Moosmann in der Verhandlung als „ein bürgerliches, oberschwäbisches Leben“ bezeichnete: erfolgreich im Beruf, Familie, Eigenheim. Doch all dies bekam Risse, als der 45-Jährige während der Corona-Pandemie weniger arbeiten konnte. Er sei zunehmend unzufriedener geworden, die Stimmungsschwankungen wirkten sich auch auf seine Ehe aus.

Alles hat sich inklusive des ekelhaften Treffens genau so abgespielt. Verteidiger Heribert Moosmann

Die beiden Partner verständigten sich schließlich auf das Modell einer offenen Beziehung. Der Angeklagte war sodann verstärkt auf Dating-Plattformen und in den sozialen Medien unterwegs, wo er Kontakt zu erwachsenen Frauen aufnahm. Bis er schließlich, so Rechtsanwalt Moosmann, „die Grenze des gesetzlich Erlaubten überschritt“.

Fotos mit pornografischem Inhalt

Auf Snapchat stieß er auf ein zwölfjähriges Mädchen aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Zunächst tauschten sich die beiden über die verschiedensten Themen aus, doch bald schon drifteten die Chats in eine sexuell konnotierte Richtung ‐ bis der erwachsene Mann dem Kind schließlich Bilder von sich mit pornografischem Inhalt zuschickte.

Am 19. Mai dieses Jahrs verabredeten sich der Angeklagte und das Kind für ein Treffen in Minden. Der 45-Jährige machte wohl keinen Hehl daraus, dass es dabei zu sexuellen Handlungen kommen sollte. Die Geschädigte soll ihm laut Anklage signalisiert haben, dass dies für sie in Ordnung sei. Der Angeklagte mietete ein Apartment in Minden an und machte sich am Folgetag mit seinem Auto auf den Weg ins Ostwestfälische.

Er ist selber Vater und schämt sich entsetzlich für das, was er getan hat. Verteidiger Heribert Moosmann

Er holte das Kind an einem zuvor verabredeten Treffpunkt ab und fuhr mit ihr zum angemieteten Zimmer. Dort kam es nach Angabe der Staatsanwaltschaft mehrfach zu sexuellen Handlungen bis hin zum schweren Missbrauch. Am folgenden Morgen verließen die beiden gegen 11 Uhr das Apartment wieder. Seit dem 3. Juni sitzt der Angeklagte nun in Untersuchungshaft.

Anklage trifft laut Verteidiger zu

In der Verhandlung vor der Vierten Großen Strafkammer des Bielefelder Landgerichts erklärte Verteidiger Moosmann im Namen von seinem Mandanten, dass die Anklage in vollem Umfang zutreffe: „Alles hat sich inklusive des ekelhaften Treffens genau so abgespielt.“

Der 45-Jährige sei im Zwiespalt gewesen, habe gewusst, dass es falsch war. „Er hat sich schließlich gegen seine Bedenken entschieden und weitergemacht. Er ist selber Vater und schämt sich entsetzlich für das, was er getan hat“, so Moosmann.

Nun stehe die Ehe auf der Kippe, der Job sei weg und das Haus sei gefährdet, führte der Anwalt weiter aus, dennoch ist der Mann „froh, dass die Sache vorbei ist.“ Der Prozess wird am 15. November fortgesetzt.