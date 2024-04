Laupheimer Leichtathleten gestalten Gretel Bergmann Projektwoche

Am 12. April wäre die aus Laupheim stammende Hochspringerin Gretel Bergmann 110 Jahre alt geworden. Ihr gelang 1936 mit einer übersprungenen Höhe von 1,60 Metern buchstäblich der Sprung in die Weltspitze. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die im gleichen Jahr in Berlin stattgefunden haben, wurde ihr jedoch von den Nationalsozialisten wegen ihrer jüdischen Herkunft verweigert.

Die Leichtathletik Abteilung des TSV Laupheim richtet vom 10. bis 12. April die Gretel Bergmann Projektwoche aus. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, auf vielseitige Art und Weise auf Gretel Bergmanns Geschichte aufmerksam zu machen und das Gedenken an sie aufrecht zu erhalten. An drei Tagen werden mit Schülerinnen und Schülern der Laupheimer Schulen Projekte durchgeführt.

Am ersten Tag wird ein „KiLa“ Wettkampf mit den Zweitklässlern der Laupheimer Schulen in der Herrenmahd Halle veranstaltet. Die Abkürzung „KiLa“ steht für Kinder-Leichtathletik. Es handelt sich um ein kindgerechtes Wettkampfsystem, in dem Kinder, in Mannschaften organisiert, ihr Können unter Beweis stellen. Die Disziplinen der Kinder Leichtathletik kombinieren die Grundfertigkeiten der Leichtathletik - Laufen, Werfen und Springen - in einer altersgerechten und kurzweiligen Form. Für die Durchführung der Veranstaltung konnte der Württembergische Leichtathletik-Verband gewonnen werden.

An Tag zwei Tag wird Schülerinnen und Schülern der Laupheimer Schulen ein interaktiver Workshop gegen Diskriminierung und Antisemitismus angeboten. Der Workshop wird von „Zusammen1“ durchgeführt, das ist ein Projekt von Makkabi Deutschland, dem jüdischen Turn- und Sportverband in Deutschland. „Zusammen1“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Demokratie Leben!“ durch den Zentralrat der Juden in Deutschland, der jüdischen Gemeinde Düsseldorf und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Im Anschluss an den Workshop steht ein Besuch des Museum zur Geschichte von Christen und Juden auf dem Programm. Das Museum würdigt den 110. Geburtstag von Gretel Bergmann in Form einer Sonderführung.

Am letzten Tag wird ein Hochsprung Wettkampf mit Schülerinnen und Schülern aus den 6. und 7. Klassen der Laupheimer Schulen veranstaltet. Die Jugendlichen werden die Hochsprunglatte in der Schersprung Technik überqueren, die auch von Gretel Bergmann verwendet wurde. Jede Schule kann in jeder Klassenstufe jeweils vier Mädchen und vier Jungen für den Wettkampf nominieren. Der Wettkampf selbst wird in eine Vorrunde und Finalrunde aufgeteilt.