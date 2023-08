Das Hubschraubergeschwader 64 leistet in den von schweren Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Slowenien Katastrophenhilfe. Auch eine Sikorsky CH–53 aus Laupheim unterstützt im Einsatzgebiet.

In den slowenischen Flutgebieten leisten derzeit Transporthubschrauber der deutschen Luftwaffe Katastrophenhilfe. „Wir sind mit zwei Hubschraubern im Einsatz“, sagt Johannes Locherer, Presseoffizier des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG 64), welches Standorte in Laupheim und Holzdorf hat.

Nach Beauftragung zur Hilfeleistung hat das HSG 64 die Hubschrauber innerhalb weniger Stunden in Marsch gesetzt. Eine Sprecherin der Luftwaffe

Regenfälle hatten Flüsse und Gewässer im Norden des EU–Landes überlaufen lassen und schwere Erdrutsche verursacht. Daraufhin hatte sich die slowenische Regierung an die Europäische Union sowie an die Nato gewandt und um Unterstützung bei der Krisenbewältigung gebeten, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.

30 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz

Die Luftwaffe habe am Dienstag rund 30 Soldatinnen und Soldaten sowie zwei Hubschrauber vom Typ CH–53 in die Überschwemmungsgebiete entsandt. „Nach Beauftragung zur Hilfeleistung hat das HSG 64 die Hubschrauber innerhalb weniger Stunden in Marsch gesetzt“, teilte eine Sprecherin des Presseinformationszentrums der Luftwaffe in Berlin am Mittwoch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Im Flutgebiet seien sowohl eine CH–53 des HSG 64 aus Laupheim als auch eine aus Holzdorf im Einsatz. Zum Aufgabengebiet der fliegenden Truppe sagte die Sprecherin: „Sie unterstützen im gesamten Überschwemmungsgebiet mit Schwerpunkt Ravne na Koroškem.“ Die Hubschrauber transportieren Hilfsgüter und Lebensmittel. Der Einsatz werde sich noch mehrere Tage hinziehen und richte sich nach dem Bedarf Sloweniens.

Luftwaffe twittert über Einsatz in Slowenien

Die Luftwaffe berichtete auf ihrem Kanal auf der Nachrichtenplattform „Twitter“ am Mittwoch über ihren Auftrag: Vom Flugplatz Slovenj Gradec aus werden die Hilfsgüter transportiert. Fotos zeigen die Soldatinnen und Soldaten beim Verladen von Kisten. Darin seien unter anderem Spitzhacken, Schaufeln und Wasserpumpen, die ins Überschwemmungsgebiet geflogen werden sollten.

Auf einem Fußballplatz in der kleinen Stadt Dravograd luden die Einsatzkräfte noch Lebensmittel und Säcke mit Tiernahrung ein. Allein am Mittwoch waren die Hubschrauber laut Twitter–Nachricht sechs Stunden in der Luft. Die Maschinen hätten dabei 16,5 Tonnen Material und 58 Menschen befördert.

Mit Bestürzung sehen wir die aktuellen Ereignisse in Slowenien und Österreich und ihre dramatischen Folgen für Mensch und Natur. Das Bundesverteidigungsministerium

Als Erstes war schon am Montag ein auf Bergungsarbeiten spezialisiertes Team des Technischen Hilfswerks (THW) inklusive Bagger in Slowenien eingetroffen. Neben dem Vorausteam starteten aus Bayern bereits zwei Konvois mit schwerem Räumgerät, darunter ein Kettenbagger und ein Schreitbagger zur Trümmerbeseitigung und um Straßen freizuräumen. Im Laufe der Woche werden auch THW–Brückenexperten erwartet, nachdem wegen zerstörter Brücken immer noch viele Orte auf dem Landweg nicht erreichbar sind.

„Mit Bestürzung sehen wir die aktuellen Ereignisse in Slowenien und Österreich und ihre dramatischen Folgen für Mensch und Natur“, erklärte das Ministerium in Berlin. „Die Zerstörung von Infrastruktur ist erheblich. Die Not der betroffenen Menschen zu lindern und deren Versorgung zu sichern, ist vordringlichstes Ziel“, hieß es weiter.

Die Unwetter haben Slowenien hart getroffen: Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Hunderte Brücken wurden weggerissen, an der Mur brach ein Damm. Der slowenische Ministerpräsident Robert Golob sprach von der „schlimmsten Naturkatastrophe“ der vergangenen 30 Jahre in seinem Land.