Laupheimer Funkengemeinschaften sammeln Christbäume

Auch im Jahr 2024 sammeln die beiden Funkengemeinschaften „Kleinlaupheimer“ und „Langgässler“ am 13. Januar von 9 bis 12 Uhr Christbäume für ihre Funkenfeuer.

Die Annahmestationen sind wie bisher bei der Danziger Straße Ecke Königsberger Straße (bei der Pizzeria „Amigos“), hinter dem Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße, an der Bühlerhalle, am „Haus des Kindes“ an der Bronner Straße (gegenüber dem ehemaligen Krankenhaus) und an der Anna-von-der-Freyberg-Grundschule in der Mittelstraße (aufgrund der Umbaumaßnahmen am Katholischem Gemeindezentrum). Die Christbäume müssen frei von Lametta und anderem Schmuck sein.

Die Funkengemeinschaften freuen sich wieder über eine Spende von zwei Euro für jeden abgegebenen Christbaum, die für die Erhaltung dieses Brauchtums verwendet wird. Denn die Funkengemeinschaften können nur dank der Spenden aus der Bevölkerung das jahrhundertealte Brauchtum aufrechterhalten.

Weiter besteht die Möglichkeit, den Christbaum am 17. Februar an den beiden Funkenplätzen beim Weihertalkreisel („Langgässler“) oder an der alten Wasserpumpstation zwischen Laupheim und Untersulmetingen („Kleinlaupheimer“) abzugeben. Ansonsten ist das Abladen der Christbäume oder ähnlichem an den Funkenplätzen verboten.

Termin des Funkenfeuers ist am 18. Februar. Gegen 19 Uhr werden die Funkenfeuer beider Funkengemeinschaften angezündet.