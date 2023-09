Laupheimer Funkamateure öffnen ihre Türen

Unter dem Motto „Türen auf mit der Maus ‐ Wertvolle Schätze“ nehmen die Laupheimer Funkamateure an einer Aktion des Westdeutschen Rundfunks teil. Der Schatz der Funker ist das spannende Hobby der drahtlosen Kommunikation. Bei Kindern und Jugendlichen soll Interesse am Amateurfunk geweckt werden, wünschen sich die Organisatoren. Aber auch Erwachsene sind laut Pressemeldung eingeladen. Durch den Funkbetrieb an der Klubstation in Untersulmetingen erleben die Teilnehmer weltweite Kontakte ohne Handy und Internet. So können zum Beispiel Nachrichten per Chat und E-Mail übermittelt werden oder man verbindet sich auf der kurzen Welle mit anderen Menschen auf fremden Kontinenten. Zusätzlich lost die „Sendung mit der Maus“ für jede Aktion einen „Mausbesuch“ aus, bei dem ein Filmteam des Fernsehens vor Ort ist. Eine Anmeldung ist per Mail an [email protected] notwendig. Weitere Informationen zur Aktion sind auf der Homepage der Laupheimer Funkamateure unter Aktuelles und Termine - DARC zu finden.