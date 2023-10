Die Laupheimer Eheleute Christine Schossig und Jürgen Pinkl haben zusammen mit ihrem Sohn Constantin eine App entwickelt, die es Menschen ermöglicht, rund um die Uhr Bügelwäsche abzugeben. Die Idee dahinter: Es gibt Menschen, die hassen es zu bügeln oder haben schlichtweg keine Zeit dafür. Andere wiederum bügeln gerne und möchten sich ein wenig Geld dazuverdienen. „Happy Iron“, so der Name der App, dient für sie als Austauschplattform.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Nutzerinnen und Nutzer laden sich die App „Happy Iron“ runter, registrieren sich mit ihrem Namen und ihrer E-Mail-Adresse und können dann bequem ihren Auftrag vorbereiten. „Wahlweise können die Kunden die Kleidungsstücke selber zählen oder zählen lassen“, beschreibt Jürgen Pinkl den Bestellprozess. Anschließend kann die Wäsche zu jeder Tages- und Nachtzeit bei „Happy Iron“ vorbeigebracht und nach ein paar Tagen faltenfrei wieder mitgenommen werden.

Abgabe in der Kapellenstraße

Für den Tausch der Bügelwäsche haben Schossig und Pinkl einen kleinen Raum in der Kapellenstraße 26 in Laupheim angemietet direkt gegenüber von der Schildwirtschaft Zum Rothen Ochsen. Laut Schossig der perfekte Ort für das Start-up - aus mehreren Gründen: Er liegt sehr zentral, was nicht nur praktisch ist, sondern auch dem Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen entgegenkommt, ist die 60-Jährige überzeugt: „Eine Frau würde nachts nicht ins Industriegebiet gehen, um ihre Wäsche abzugeben.“ Außerdem atmet das Gebäude den Geist vergangener Zeit. „Das ist nicht einfach nur ein funktionaler Raum, sondern ein Gebäude mit Vergangenheit“, sagt Schossig.

So steht etwa ein Frisiertisch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts in dem kleinen Raum und, wie es der Zufall will, eine alte, gusseiserne Wäschemangel mit Holzwalzen. Beides sei schon in dem Raum gewesen, erklärt Schossig. Für die Übergabe der Bügelwäsche haben die Unternehmer nun noch eine Schrankwand mit mehreren Spinden dazugestellt, die dem Raum mit ihrem frischen Design einen modernen Anstrich gibt.

Alles digital

Modern ist auch die Technik, mit der der studierte Informatiker Jürgen Pinkl und sein Sohn Constantin den Raum ausgestattet haben. So öffnet sich der Zugang etwa automatisch, wenn die Kundinnen und Kunden mit der „Happy Iron“-App einen QR-Code an der Eingangstüre scannen. Zeitgleich schaltet sich das Licht an und es wird Musik gespielt. Zudem gibt es eine Sitzmöglichkeit. Auch wenn der Raum nur zur Übergabe von Bügelware gedacht ist, ist es den Gründern des Start-ups wichtig, dass sich die Menschen während des Aufenthalts wohlfühlen.

Bezahlt wird pro Kleidungsstück über einen elektronischen Zahlungsdienst (Paypal, Google Pay oder Apple Pay). Der Preis variiert je nach Art der Kleidung. So kostet ein gebügeltes, aufgehängtes Hemd etwa 2,70 Euro, eine Hose 2,50 Euro. Einen Waschservice bietet das Start-Up jedoch nicht an.

Suche nach weiteren Büglerinnen und Büglern

Der Großteil des Geldes geht laut den Unternehmern an die Büglerinnen und Bügler. Je nachdem, wie effizient sie bügeln, könnten sie zwischen 15 und 20 Euro verdienen, erklärt Schossig. „Ich habe selbst probegebügelt und bin auf 20 Euro gekommen.“ Das Start-Up selbst nehme nur eine Gebühr für die Bereitstellung der Plattform.

Für ihren Bügel-Service konnte das Familien-Start-up schon ein paar Büglerinnen und Bügler gewinnen. Nach eigener Aussage sind sie aber noch auf der Suche nach weiteren Einrichtungen und Einzelpersonen.

Start-Up in den Kinderschuhen

Christine Schossig und Jürgen Pinkl sind beide vor rund einem Jahr aus ihren gut bezahlten Jobs in der Wirtschaft ausgestiegen, um sich eigenen Projektideen zu widmen. Als „Privatiers“ bezeichnen sie sich selbst. Neben der Entwicklung der Bügel-App investiert das Ehepaar nach eigener Aussage auch in andere Start-ups. „Es ist so toll, was sich junge Leute überlegen“, sagt Schossig. Ihr eigenes Start-Up sehen sie als „Family Business“, da sie bei der Entwicklung von ihrem Sohn unterstützt wurden, der derzeit seine Bachelorarbeit in Informatik an der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich schreibt.

Jürgen Pinkl ist es zudem wichtig zu betonen, dass das Start-up noch in den Kinderschuhen steckt. „Es ist ein Experiment“, sagt der 57-Jährige. Und so wird es auch noch ein paar Wochen dauern, bis „Happy Iron“ offiziell an den Start geht. Die Unternehmer sind aber zuversichtlich, dass Interessierte noch im Herbst ihre Wäsche zum Bügeln in die Kapellenstraße bringen können.

Weitere Infos

Weitere Infos zur Bügel-App gibt es online unter: www.happyiron.eu