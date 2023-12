Der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Mittel in Höhe von 2,6 Milliarden Euro für bis zu 82 neue Hubschrauber vom Typ Airbus H145M freigegeben. Auch der Laupheimer Standort des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG) wird von der Neubeschaffung profitieren. Nach Informationen des Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster soll Laupheim bis zu zehn zusätzliche Hubschrauber aus diesem Auftrag bekommen. Er freue sich sehr, dass in diesem Jahr noch ein weiterer Schritt in die Modernisierung des Laupheimer Standorts unternommen werden konnte, sagte Gerster.

Kommodore Nicolas Bulitz begrüßt Entscheidung

„Die Entscheidung des Haushaltsausschusses des deutschen Bundestags ist ein richtiges und ein gutes Signal für den Standort Laupheim“, erklärt der Kommodore des HSG 64, Oberstleutnant Nicolas Bulitz. Die nun getroffene Entscheidung für die Beschaffung der zusätzlichen H145M bewertet er positiv. „Dies unterstreicht die politische Relevanz des Standortes und des Geschwaders.“

Aufgabenbereich „Special Operations“ der Spezialkräfte wird gestärkt

Bereits im Sommer hatte Bulitz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, dass am Laupheimer Standort der Bereich „Special Operations“ der Spezialkräfte der Luftwaffe gestärkt werden soll. Bisher sind in Laupheim 15 H145M stationiert. Diese werden nun um zehn zusätzliche Maschinen dieses Typs ergänzt. Der leichte Hubschrauber wird für den Einsatz mit Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte in Calw und Eckernförde genutzt. Auch die im Juli bestätigten zwölf schweren Transporthubschrauber CH-47F „Chinook“ sind künftig schwerpunktmäßig für diese Aufgaben vorgesehen. „Baden-Württemberg ist so mit Laupheim und Calw die Heimat fast aller Spezialkräfte der Bundeswehr“, sagt Bulitz. (Anmerk. der Redaktion: Die Kampfschwimmer der Marine sind in Eckernförde stationiert.)

Die geringere Zuteilung an schweren Transporthubschraubern sowie die angekündigte Verlegung des Stabs des HSG 64 an den Fliegerhorst Holzdorf-Schönewalde hatten im Sommer für Diskussionen gesorgt. Der veränderte Zuschnitt soll jedoch keine negativen Auswirkungen auf den Laupheimer Standort haben, hatte Kommodore Bulitz der „Schwäbischen Zeitung“ im Sommer erklärt.

Mehr als 30 Hubschrauber sollen künftig in Laupheim stationiert sein

„In der geplanten Zielstruktur werden mit dem schweren Transporthubschrauber CH47-F und der H145M deutlich über 30 Hubschrauber von der Bundeswehr in Laupheim betrieben werden“, so Bulitz. „Damit werden in Laupheim fast so viele Hubschrauber stationiert sein wie damals zu Zeiten des früheren Heeresfliegerregiments.“

Auch wenn die Sitzung des Haushaltsausschusses nicht ohne Debatte abgelaufen sei, beweise der Beschluss, dass die ‚Ampel‘-Koalition in Regierung und Parlament „mit größtem Engagement die Stärkung der Bundeswehr vorantreibt“, erklärt Martin Gerster in einer Mitteilung. „Ich freue mich über diesen erneuten Modernisierungsschub für das HSG 64 und den Standort Laupheim.“ Neben dem Zuschlag für die insgesamt 22 neuen Hubschrauber sollen am Laupheimer Standort gut 350 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert werden, so Gerster. „Statt von einer Schrumpfung kann man von einer Stärkung des Bundeswehrstandorts sprechen. Laupheim profitiert sehr stark vom Sondervermögen der Bundeswehr.“

Im ersten Schritt werden 62 Hubschrauber

Ein Großteil der nun gebilligten 82 H145M soll zumindest temporär den bisherigen Kampfhubschrauber „Tiger“ ablösen und am Hubschrauberausbildungszentrum Bückeburg und an den Heeresstandorten Niederstetten, Fritzlar und Faßberg eingesetzt werden. Laut der Presseagentur dpa hatte das Beschaffungsamt der Bundeswehr unmittelbar nach der Billigung durch den Haushaltsausschuss den Hersteller Airbus Helicopters Deutschland mit der Produktion und Lieferung der Hubschrauber beauftragt. Dieser Auftrag umfasst wohl im ersten Schritt 62 Maschinen - plus 20 weitere auf Abruf. Bereits im kommenden Jahr soll mit der Auslieferung der Hubschrauber an die Standorte begonnen werden und bis 2028 abgeschlossen sein. Laupheim soll in einem ersten Schritt wohl fünf Maschinen bekommen. Diese sollen bis Ende Oktober 2025 einsatzbereit sein.

Zusätzlich zu den neuen Hubschraubern umfasst der nun geschlossene Rahmenvertrag auch Ersatzteile, Bewaffnung und Munition, acht Ausbildungssimulatoren, die Ausbildung des fliegenden und technischen Personals sowie umfangreiche Service-Leistungen für den Betrieb der Hubschrauber über einen Zeitraum von sieben Jahren.