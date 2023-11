Die Teilnahme am New-York-City-Marathon am vergangenen Sonntag wird für die fünf Läuferinnen und -Läufer aus Laupheim und Umgebung unvergesslich bleiben.

New York ist Highlight für Läufer

Millionen begeisterter Zuschauer an der Strecke feuerten sie an und machten den Lauf zu einem Freudenfest, berichtet Teilnehmerin Marion Fakler-Baur aus der amerikanischen Metropole.

Du wirst durch die Strecke gehyped. Marion Fakler-Baur

„So was habe ich noch nie erlebt: 42,2 Kilometer beziehungsweise 26,2 Partymeilen durch New York, Millionen von Zuschauern an den Seiten. Du wirst durch die Strecke gehyped“, sagt Fakler-Baur. „Jetzt verstehe ich, warum der Marathonlauf in New York City das Highlight eines Lauefers ist.“

Alle Hobbyathleten kommen ins Ziel

Marion Fakler-Baur, Petra Rehwald, Jochen Wenger, Rainer Schäffold und Frank Jörg Nieland haben trotz aller Strapazen jeden der gut 42 Kilometer genossen, berichtet die Läuferin weiter.

Auch das Wetter spielte mit bei der sehr gut organisierten Veranstaltung: etwa 15 Grad und Sonnenschein begleiteten die Läufer vom Start auf Staten Island bis ins Ziel im Central Park in Manhattan über Brooklyn, Queens und die Bronx. Alle fünf Hobbyathleten sind am Ende über die Ziellinie in New York gerannt.