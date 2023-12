Laupheimer Aufholjagd wird nicht belohnt

Die Handballer des HRW Laupheim haben im letzten Spiel der Hinrunde in der Landesliga IV die SG Herbrechtingen-Bolheim empfangen. Letztendlich mussten die Rot-Weißen eine 25:30-Niederlage einstecken und überwintern mit 3:15 Zählern somit auf dem achten Tabellenplatz, punktgleich mit den beiden Schlusslichtern aus Altenstadt und Wangen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel gegen die SG verlief in der ersten Hälfte sehr ausgeglichen und keine Mannschaft konnte einen entscheidenden Vorsprung herausspielen. Laupheim gelang in den ersten 30 Minuten zwar keine eigene Führung, die Rot-Weißen konnten allerdings immer wieder ausgleichen, sodass beim Stand von 13:13 die Seiten gewechselt wurden.

HRW-Trainer ist ratlos

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte der HRW dann aber mit dem 14:13 die erste Führung - es sollte die einzige bleiben. Denn was in den folgenden Minuten geschah, ließ nicht nur den Laupheimer Trainer Tobias Meiners ratlos zurück: Aus dem 14:13-Vorsprung wurde innerhalb von zehn Minuten ein 14:20-Rückstand, begünstigt durch viele Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten der Laupheimer.

„Wenn wir ein paar schlechte Aktionen haben, dann geht der Kopf sehr schnell sehr weit nach unten“, analysierte Meiners das Phänomen im Laupheimer Spiel, das auch in der Woche zuvor gegen Vöhringen zu beobachten war, als der HRW das Spiel in den letzten zehn Minuten völlig aus der Hand gab. Einen Unterschied konnte der HRW-Coach im Vergleich zum letzten Spiel aber ausmachen: „Als wir schon angeschlagen waren, haben wir uns diesmal wieder zurückgekämpft.“

Aufholjagd zum 19:20

Trotz des Sechs-Tore-Rückstand gaben sich die Rot-Weißen nicht auf und legten in den folgenden fünf Minuten zur Begeisterung des Publikums in der Rottumhalle eine Aufholjagd zum zwischenzeitlichen 19:20 hin. In dieser Phase des Spiels zeigte sich die Laupheimer Abwehr als unüberwindbar für die Gäste, die zwischenzeitlich kein Durchkommen mehr fanden und spätestens am Torhüter der Rot-Weißen scheiterten.

Beim Stand von 21:22 befand sich der HRW nach Zeitstrafen gegen die SG plötzlich sogar in dreifacher Überzahl, verzweifelte trotz dieses riesigen Vorteils aber wieder an den eigenen Nerven und am stark spielenden SG-Torhüter, während den dezimierten Gästen im Angriff immer wieder Lösungen gegen die Laupheimer Verteidigung einfielen. Daher wuchs der Vorsprung der Gäste erneut, die sich den Auswärtssieg anschließend nicht mehr nehmen ließen. „Ich bin stolz, wie sich meine Mannschaft heute präsentiert hat“, ließ SG-Trainer Sebastian Adam nach der Partie verlauten und wusste auch, bei wem er sich maßgeblich für den Auswärtssieg nach drei Niederlagen zu bedanken hatte: „Unser Torwart hat uns heute den nötigen Rückhalt gegeben.“

Weiter geht es am 28. Januar

Für die Laupheimer geht es nun am 28. Januar zu Hause mit dem Derby gegen Gerhausen weiter, in dem sich der HRW vor heimischem Publikum für die knappe Niederlage im Hinrundenspiel revanchieren möchte. Bis dahin steht für die Mannschaft um Topscorer Julian Schneider (10 Tore gegen Herbrechtingen-Bolheim) aber noch etwas Arbeit an, um erfolgreich ins neue Jahr zu starten.

Die Statistik zum Spiel

HRW Laupheim - SG Herbrechtingen-Bolheim 25:30 (13:13). HRW: Bucher, Federle - Durakovic (4 Tore), Rodloff, Anderson (3), Schneider (10/4 davon per Siebenmeter), Zvanciuc, Schöferle, Geiß (4), N. Remane, Beljic (2), Ladan (2).