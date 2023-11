Wer kurzfristig Medikamente gebraucht hatte, stand vor verschlossenen Türen: Am Mittwoch haben die Apothekerinnen und Apotheker aus Baden-Württemberg und Bayern gemeinsam mit ihrem Personal erneut gestreikt.

Auch in Laupheim standen die Kunden vor verschlossenen Türen. Ihrer Empörung brachten die Apotheker bei einer Protestkundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz zum Ausdruck.

5000 Personen bei Kundgebung

Im Kreis Biberach hatten nur Apotheken im Notdienst geöffnet. In Laupheim waren alle Apotheken geschlossen.

„Die Demonstration ist gut gelaufen. Es war sehr viel los“, sagt Andreas Buck, Inhaber der Sieben Schwaben Apotheke und der Neuen Apotheke sowie Beiratsvorsitzender für die Region Ulm-Biberach im Landesapothekerverband Baden-Württemberg.

Buck war mit seiner kompletten Belegschaft auf der Demonstration in Stuttgart. Auch die Familienapotheke am Bronner Berg sowie die Rats-Apotheke haben sich an den Protesten beteiligt.

Das Ziel der Apotheker von 4000 Teilnehmer der Protestkundgebung ist laut Buck sogar noch übertroffen worden. Rund 5000 Personen seien dem Aufruf des Apothekerverbandes gefolgt und hätten auf dem Schlossplatz ihren Unmut kundgetan.

„Wir brauchen die finanzielle Verbesserung“, fordert Buck sowie seine Kollegen aus Laupheim. Auf der Demonstration hätten sowohl die Verbände ein Einlenken der Bundespolitik gefordert, als auch die Landespolitik, die ihre Unterstützung für die Anliegen der Apotheken durch Wortbeiträge signalisiert habe.

„Der Gesundheitsminister muss endlich in den Dialog mit den Apothekerverbänden treten.“ Andreas Buck, Inhaber der Neuen Apotheke und Sieben Schwaben Apotheke

„Aktuell stellt sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch stur“, sagt Buck. Dieser habe bisher auf die Forderungen noch nicht reagiert. Buck geht davon aus, dass dies auch erst passieren werde, wenn der Druck aus der Bundesregierung noch größer werde.

Zum aktuellen Zeitpunkt will Buck noch keine Prognose geben, ob weitere Protestaktionen nötig sein werden. „Der Gesundheitsminister muss endlich in den Dialog mit den Apothekerverbänden treten.“ Allerdings habe der Minister bisher eher abweisend auf die Forderungen und Gesprächsangebote reagiert.