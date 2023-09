Laupheimer Apotheken senden Warnsignal an Lauterbach

Seit Wochen machen die Apothekerinnen und Apotheker mit Streikaktionen auf die ihrer Ansicht nach gravierenden Missstände in der Branche aufmerksam. Am Mittwoch, anlässlich des Deutschen Apothekertags, werden viele Betriebe von 13 bis 16 Uhr schließen. Auch in Laupheim wollen die Apotheken ein Zeichen setzen.

(Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa )