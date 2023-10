Laupheimer Adventskalender winkt ab sofort mit 47 Gewinnchancen

Der Herbst hat die Region fest im Griff, und mit einem Mal wird uns bewusst: In gut sechs Wochen brennt bereits die erste Adventskerze. Deshalb kann man ab sofort in den Fachgeschäften der Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“ und weiteren Verkaufsstellen wieder den Laupheimer Adventskalender erwerben. Dieser bietet nicht nur die Chance, einen der vielen Preise zu gewinnen, sondern zugleich auch etwas Gutes zu tun.

Er sieht gut aus, birgt viele Überraschungen und bewirkt etwas zum Wohl der Stadt: Der Laupheimer Adventskalender ist wieder da. In diesem Jahr ziert ein Foto von Andrea Schäfer das Feld mit den 24 Fensterchen. Mit ihrer Aufnahme hatte Schäfer im ersten Winterfoto-Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ in Kooperation mit der Werbegemeinschaft „Treffpunkt“ und dem Lions-Club Laupheim gewonnen. Es zeigt die Kirche Sankt Peter und Paul in winterlichem Dämmerlicht.

„Der Wettbewerb war super“, sagt Regina Mock vom „Treffpunkt“. „Da waren wirklich tolle Bilder dabei.“ Sie hofft wie ihre Kooperationspartner Andreas Buck vom Lions-Club und Lisa Natterer von der „Schwäbischen Zeitung“, dass der schöne Kalender auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Abnehmer findet. Für fünf Euro kann man ihn in zahlreichen Laupheimer Geschäften kaufen und sich damit die Chance auf einen Gewinn sichern. Vom 1. bis 23. Dezember werden täglich zwei Preise verlost, die von den „Treffpunkt“-Mitgliedern gestiftet werden. Als Hauptgewinn warten am Heiligabend 500 Euro in bar hinter dem letzten Fensterchen, gestiftet von den Mitgliedern des Lions-Clubs. Insgesamt verbergen sich Preise im Wert von rund 3300 Euro hinter den Türchen. Der Erlös des Adventskalenders kommt traditionell karitativen Projekten in Laupheim zugute.

Der Laupheimer Adventskalender kommt in einer Auflage von 2450 Stück auf den Markt. Wer gewinnen will, muss seinen Namen, Adresse und Telefonnummer auf dem Adressfenster vermerken und dieses bei der Buchhandlung „Laese“ in die Lostrommel werfen. Aus dieser werden täglich die Gewinner gezogen. Jedes Los hat mehrere Gewinnchancen. Die Gewinner werden ab dem 1. Dezember in der „Schwäbischen Zeitung“ und im Schaufenster der „Neuen Apotheke“ in Laupheim täglich bekannt gegeben. Weitere Informationen finden sich auf jedem Laupheimer Adventskalender.

Bereits im Frühjahr wurde der Erlös der letztjährigen Aktion übergeben. Der Martinusladen Laupheim erhielt 2000 Euro, der Kinderschutzbund 4000 Euro. „Mit dem Geld wollen wir bestehenden Projekte aufrechterhalten und Schulmaterial wie Stifte oder Hefte kaufen“, sagt die Kinderschutzbund-Vorsitzende Ursula Dreiz. Der Martinusladen will das Geld für Lebensmittel ausgeben, „vor allem Grundnahrungsmittel, aber auch für kleine Geschenke an die Kunden, zum Beispiel bei unserer Nikolaus-Aktion“, verrät Rosa Demuth vom Martinusladen-Team.