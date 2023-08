Laupheim macht mit beim Europäischen Tag der Jüdischen Kultur

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur findet am Sonntag, 3. September, in rund 30 Ländern statt. Dieser Tag soll dazu beitragen, das europäische Judentum besser kennenzulernen und es soll aufgezeigt werden, wie sehr das Judentum den europäischen Kontinent geprägt hat und weiterhin prägt.

Auch zahlreiche Orte in Deutschland präsentieren an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm, wobei Laupheim ebenfalls am 3. September Sonderführungen anbieten wird. Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur steht dieses Jahr unter dem Motto: „Erinnerung“. Passend dazu wird um 14 Uhr Elisabeth Lincke eine Museumsführung zu dem Thema „Von Carl Laemmle bis Gretel Bergmann: Formen des Erinnerns im Laupheimer Museum“ anbieten. Treffpunkt ist am Eingang des Museums. Um 15 Uhr wird Michael Schick eine Führung auf dem jüdischen Friedhof zu dem Thema „Der jüdische Friedhof als Ort des Erinnerns“ geben. Treffpunkt für diese Führung ist am Friedhofseingang, Judenberg 24. Die letzte Führung findet um 16 Uhr statt, wobei hierbei der Bezug zwischen Innenstadt und Jüdischer Kultur deutlich wird. Daniela Barth wird „Orte des Erinnerns in der Laupheimer Innenstadt“ (auf-)zeigen. Start dieser Führung ist an der Museumskasse.

Bei allen drei Führungen gilt, dass eine Voranmeldung nicht notwendig ist, ebenso sind alle Führungen kostenfrei. Interessierte sollten jeweils zu den genannten Uhrzeiten zu den entsprechenden Startpunkten kommen und können dann einfach an den Führungen teilnehmen.