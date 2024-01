Der Kulturausschuss hat am Montag einstimmig den Teilhaushalt Kultur des Haushaltsplans 2024 verabschiedet. Insgesamt beläuft sich der Zuschussbedarf der städtischen Kultureinrichtungen auf 2,9 Millionen Euro. Trotz Konsolidierungskurs hält die Stadt - wenn auch mit Einsparungen - am Kulturbetrieb fest. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die Hauptpunkte des Teiletats vor.

Ertragssteigerung durch höhere Gebühren

Der Teilhaushalt Kultur sei traditionell ein wichtiger Baustein im Laupheimer Haushaltsplan, erklärte Kämmerer Johannes Lang. Mit 2,9 Millionen Euro bezuschusst die Stadt im Etat 2024 die Kultureinrichtungen (2023: 3,13 Millionen Euro). Berechnet auf die rund 23.000 Einwohner Laupheims ergibt sich ein Zuschuss von 126 Euro pro Kopf - immerhin zehn Euro weniger als im Vorjahr.

Diese Verbesserung wolle man insbesondere auch durch Ertragssteigerungen - sprich Gebührenerhöhungen - erzielen, erklärte der Kämmerer. Werden sämtliche Kostenstellen, wie unter anderem auch Kosten für das Heimatfest, das Archiv oder den Carl-Laemmle-Produzentenpreis berücksichtigt, beläuft sich der Zuschussbedarf für alle Kulturleistungen der Stadt auf 3,6 Millionen Euro, erklärte Lang.

300.000 Euro für Sanierung der Schranne

Den größten Zuschuss erhält die Musikschule Gregorianum mit 810.000 Euro, gefolgt vom Kulturhaus mit 787.000 Euro. Die Schranne hat einen Zuschussbedarf von 237.500 Euro, das Sechsfache des Vorjahrs. Das liegt unter anderem daran, dass 2024 für das Gebäude am oberen Marktplatz größere Sanierungsmaßnahmen anstehen, die mit rund 300.000 Euro veranschlagt sind.

Dauerausstellung im Museum eröffnet

Der erste Höhepunkt im Kulturjahr ist die Eröffnung der neuen Dauerausstellung „Jüdische Beziehungsgeschichten“ im Museum zur Geschichte von Christen und Juden am 24. Januar. Bei Fertigstellung wird die neue Ausstellung mehr als zwei Millionen Euro gekostet haben. Der Museumsbetrieb wird 2024 mit 368.500 Euro bezuschusst. Für den laufenden Betrieb, den Gebäudeunterhalt und sonstige Sach- und Dienstleistungen sind rund 89.000 Euro eingeplant.

50 Jahre Musikschule und 75.000 Euro für erste Sanierungsarbeiten

Die städtische Musikschule Gregorianum feiert 2024 ihren 50. Geburtstag. Knapp 170.000 Euro an Gebäudeunterhalt, Bewirtschaftungskosten sowie Ergänzungsbeschaffungen für Instrumente sind eingeplant. 75.000 Euro davon sind für Sanierungsarbeiten vorgesehen. Der Bedarf ist groß, sei es bei maroden Fenstern, dem undichten Dach oder Fassadenschäden. Im Jubiläumsjahr stehen mehrere große Konzerte und Aufführungen an, wie am 18. März „Peter und der Wolf“ oder Anfang Mai die Musical-Produktion „Der Schatz des Käpt’n Krauskopf“ von Peter Schindler.

Die laufenden Kosten für das Kulturhaus Schloss Großlaupheim sind 2024 mit 383.000 Euro kalkuliert. Die Produktionskosten sind mit 183.000 Euro kalkuliert, der Gebäudeunterhalt sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf knapp 200.000 Euro. Laupheims gute Stube zählte im vergangenen Jahr 30.000 Besucher und erreichte immerhin einen Kostendeckungsgrad von 40 Prozent.

VHS mit höchsten Kostendeckungsgrad

Die Volkshochschule wird 2024 erstmals in vollem Umfang in den neuen Räumen am Stadtbahnhof durchstarten können. Mit 78 Prozent verfügt die VHS über den höchsten Kostendeckungsgrad der städtischen Kultureinrichtungen, dementsprechend gering ist der Zuschussbedarf von 165.300 Euro. Für die laufende Bewirtschaftung, Mieten und Gebäudeunterhalt und sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 239.000 Euro im Etat eingeplant.

Die Kultureinrichtung mit den am Abstand meisten Besuchern ist die Stadtbibliothek samt Schulmediothek - 62.700 Besucher wurden hier 2023 gezählt. Allerdings liegt der Zuschussbedarf der Bibliothek für das kommende Jahr bei 431.500 Euro. 92.000 Euro an Sach- und Dienstleistungen sind für die Bibliotheken eingeplant, 40.000 Euro davon entfallen auf die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern und anderen Medien.

Stadt steht zum Forum der Astronomie

Trotz Haushaltskonsolidierung hält die Stadt auch an der Zusage für das Forum der Astronomie fest. Bis 2027 beteiligt sich die Stadt mit 800.000 Euro an dem Projekt. Im laufenden Jahr sowie 2025 und 2026 sind jährlich 150.000 Euro im Etat eingeplant, 2027 sind es 350.000 Euro. Für den aktuellen Haushalt kommen zudem knapp 50.000 Euro an laufenden Zuschüssen und Gebäudeunterhalt des Planetariums dazu.

Die sonstige Kulturpflege sowie die Unterstützung der Musikförderung von Vereinen ist im Haushalt 2024 mit 97.000 Euro hinterlegt. Auch das Kinder- und Heimatfest ist mit 340.000 Euro kalkuliert, wobei hier 216.000 Euro für Leistungen des Bauhofs verbucht werden. Auch der Carl-Laemmle-Produzentenpreis schlägt 2024 mit 33.500 Euro zu Buche.

Die Mitglieder des Kulturausschusses lobten die Anstrengungen der Verwaltung, trotz Konsolidierungszwängen weiter die Mittel für die kulturellen Einrichtungen bereitzustellen. „Dass sich Laupheim das leistet, damit zeigen wir den Bürgern: Das ist uns wichtig, das bekommen wir hin“, sagte Iris Godel-Ruepp (Freie Liste). Mario Fischer (Offene Liste) und Erwin Graf (Freie Wähler) kritisierten jedoch die eingestellten 75.000 Euro als zu niedrig für die Sanierung der Musikschule. „Ich habe schweres Bauchweh, die Substanz hat mehr nötig“, so Graf.

SPD-Antrag zu Zweigstelle für Museum

Dagmar Wirtz (SPD) verwies darauf, dass man für die Steuererhöhungen etwas bieten müsse. Sie forderte, die Gebührenerhöhungen nach der Haushaltskonsolidierung, wieder zurückzunehmen. Der Antrag, in der letzten noch stehenden Baracke in der Wendelinsgrube eine Außenstelle des Museums zu schaffen, zog die SPD zurück. „Es ist unstrittig, dass dies ein wichtiges Thema ist“, erklärte Oberbürgermeister Ingo Bergmann, er sprach sich für den Erhalt der Baracke aus - im aktuellen Haushalt liege hier jedoch nicht der Fokus. Der OB schlug vor, dieses Thema im laufenden Jahr im Kulturausschuss anzugehen.

Kommunales Kino weiter in der Warteschleife

Auch das kommunale Kino schafft es nicht, finanziell im Etat 2024 berücksichtigt zu werden. „Die Idee finden wir weiter gut. Das ist in der Laemmle-Stadt kein Thema für die Schublade“, versicherte der OB. „Aber in der jetzigen Haushaltslage ist das schwierig zu planen.“ Christian Biffar (CDU) dankte den Befürwortern des kommunalen Kinos für ihren Enthusiasmus: „Geben Sie nicht auf, wir tun es auch nicht.“