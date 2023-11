Laupheim glänzt bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften

Es läuft rund für die Laupheimer Tischtennisspielerinnen und -spielern. Bei den kürzlich ausgetragenen Bezirksmeisterschaften der Jugend, der Aktiven und der Senioren konnten viele Erfolge verbucht werden.

Bei den Mädchen U15 gewann die erst zwölfjährige Sabrina Glöggler genauso unangefochten wie am letzten Wochenende in der Königsklasse der Herren A Stefan Staudenecker, der seiner Favoritenrolle in Schwendi damit gerecht wurde. In der wieder besser besetzten Damenkonkurrenz musste sich die langjährige Spitzenspielerin Sylvia Porter nur ihrer Doppelpartnerin geschlagen geben, mit der sie hinterher aber noch die Doppelkonkurrenz gewinnen konnte.

Neben diesen Erfolgen gab es noch einige sehr gute Platzierungen in der Jugend: zum Beispiel bei den Mädchen U19 durch Tessa Skuthan und den Jungen U13 Konstantin Kopp sowie U15 und U19 durch Sascha Roelandt. Sogar bei den Senioren konnte Frank Seiler zwei dritte Plätze im Doppel zweier Konkurrenzen für sich verbuchen. Wenn man berücksichtigt, dass bei den Erwachsenen überhaupt nur vier Laupheimer teilnahmen, war das dann schon ein gutes Gesamtergebnis.

Ähnlich effektiv sieht es im Moment in den Spielrunden der einzelnen Ligen aus. In der Landesklasse liegt die erste Herrenmannschaft auf dem dritten Rang. Der Sieg gegen Lindau-Zech am Wochenende vor den Bezirksmeisterschaften war mit 9:1 jedenfalls aussagekräftig. Die zweite Herrenmannschaft (mit einer Dame) konnte sich in der Bezirksklasse mittlerweile auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben und hatte bei ihren letzten Siegen (gegen Hürbel und Gutenzell) keinerlei Probleme. Auch den Herren III gelang zuletzt ein 9:0 Kantersieg gegen Steinhausen-Rottum, sie haben aber mit schon zwei Niederlagen nur einen Mittelplatz (5.) in der Kreisliga B inne.