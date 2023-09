Laupheim fördert das Pflanzen von Obstbäumen

Die Stadt Laupheim gibt bekannt, dass ab Sonntag, 1. Oktober, das Förderprogramm „Obstbäume für Laupheim“ gestartet wird. Bis zum 31. Dezember haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Zuschüsse für die Neupflanzung von Obstbäumen zu beantragen. Dieses Programm wurde im Frühjahr dieses Jahres vom Gemeinderat beschlossen und wird nun erstmals im Herbst 2023 in einem Testlauf ins Leben gerufen.

Das Förderprogramm „Obstbäume für Laupheim“ ist ein weiterer Schritt der Stadt Laupheim, um den Natur- und Umweltschutz in der Gemeinde zu fördern und gleichzeitig die Lebensqualität für alle Bewohner zu verbessern. Egal, ob man über eine kleine Gartenoase in der Stadt oder eine großzügige Streuobstwiese auf dem Land verfügt, die Stadt Laupheim will Anreize schaffen, um Obstbäume zu pflanzen.

Obstbäume sind wahre Allrounder, die nicht nur zur Artenvielfalt beitragen, sondern auch positive Auswirkungen auf das Klima haben. Sie bieten nicht nur Schatten, sondern auch gesunde Früchte für den eigenen Verzehr. Die Förderung können sowohl Grundstückseigentümer als auch Pächter und Bewirtschafter beantragen.

Die Förderung kann für Flächen in der gesamten Gemarkung der Stadt Laupheim sowie auf den jeweiligen Gemarkungen der Ortsteile Baustetten, Bihlafingen, Ober- und Untersulmetingen beantragt werden. Gefördert werden Pflanzungen sowohl innerorts als auch in der Feldflur, wobei nur hochstämmige Bäume unterstützt werden.

Gefördert werden können buschwüchsige, hoch- und halbstämmige Obstsorten, Kernobst, Steinobst, Wildobstarten und weitere Arten wie Walnuss und Esskastanie. Die Förderhöhe beträgt 30 Euro pro Baum, sofern der Anschaffungswert mindestens 30 Euro beträgt. Die maximale Förderhöhe ist auf 120 Euro pro Pflanzsaison, Antragsteller und Grundstück, begrenzt. Anträge können von Sonntag, 1. Oktober, bis Sonntag, 31. Dezember, eines jeden Jahres eingereicht werden. Weitere Informationen sowie das Antragsformular stehen ab dem 1. Oktober auf der Homepage der Stadt Laupheim zum Download bereit.