Im Auswärtsspiel beim TV Altenstadt haben die Handballer des HRW Laupheim am Samstagabend eine herbe 26:35 (11:18)-Niederlage einstecken müssen. Somit zieht Altenstadt am HRW vorbei, der nun wieder auf einem Abstiegsplatz steht.

Die Rot-Weißen wurden von Beginn an kalt erwischt und mussten sich einem Blitzstart der Altenstädter hingeben. Nach neun Minuten betrug die Führung der Gastgeber bereits 5:1, auch aufgrund einer mangelhaften Laupheimer Chancenauswertung. Gestützt auf einige Paraden des Altenstädter Torhüters, zog der TVA den Laupheimern früh den Zahn. In der gesamten ersten Halbzeit fehlte dem HRW im Angriff die Durchschlagskraft, in der Abwehr konnte die Mannschaft von Trainer Tobias Meiners kaum Ballgewinne verzeichnen. Somit führten die treffsicheren Altenstädter schon mit sieben Toren, als es beim Stand von 18:11 in die Halbzeit ging.

„Wir konnten unser Spiel nicht so aufziehen, wie wir das gegen Gerhausen und Hofen/Hüttlingen zeitweise geschafft haben“, analysierte HRW-Coach Meiners später. „Wir haben uns in Einzelaktionen verloren, mit den Schiedsrichtern gehadert und eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig ins Spiel gefunden.“

Das besserte sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit vorerst nicht, als der TV mit vier Toren am Stück auf ein 24:12 davonziehen konnte (37.). In der Folge berappelte sich der HRW wieder etwas, konnte aber jeweils maximal auf acht Tore heranrücken.

Letztendlich war die Hypothek aus der ersten Halbzeit aber zu groß, um den Sieg Altenstadts nochmals zu gefährden. Die defensiv anfälligen Laupheimer kamen auch bei einer verbesserten Chancenverwertung dem Sieg nicht näher und mussten sich nach sechzig Minuten mit einer enttäuschenden 35:26-Niederlage abfinden.

Mit Blick auf die Tabelle vergibt der HRW dadurch eine große Chance auf den Klassenerhalt in der Landesliga. Mit 5:19 Punkten rutschen die Rot-Weißen vorübergehend auf den vorletzten Platz ab, während Altenstadt (7:25 Punkte) am HRW vorbeizieht. „Es war natürlich ein Vier-Punkte-Spiel, umso schlimmer ist es, dass wir es verloren haben“, so Meiners. „Jetzt kommen noch sechs Spiele und wir müssen schauen, dass wir da punkten“.

Trotz der vorübergehenden Enttäuschung ist für die Laupheimer weiterhin alles drin: Vom vermutlich rettenden drittletzten Platz trennen den HRW zwei Punkte. Hinzu kommt, dass Altenstadt nur noch zwei Spiele hat und unter anderem gegen den Tabellenführer antreten muss, während die Laupheimer noch sechsmal auf Punktejagd gehen können. Dennoch braucht die Mannschaft dringend neue Impulse, um am Sonntag (Anpfiff: 18 Uhr) in der Rottumhalle gegen den HC Hohenems bestehen zu können.

TV Altenstadt – HRW Laupheim 35:26 (18:11). HRW: Federle, Stührmann – Schneider (7), Durakovic (4), Anderson (3), Mirkov (3), Reiner (3), Beljic (1), Geiß (1), Ladan (1), Mann (1), Rodloff (1), Schöferle (1), Remane.