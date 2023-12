Wer derzeit durch den Landkreis Biberach und durch Oberschwaben fährt, der wird an der ein oder anderen Ortseinfahrt stutzig. Die Ortsschilder stehen in etlichen Dörfern und Städten auf dem Kopf. Diese Protestaktion der Landwirte richtet sich gegen die geplanten Kürzungen von Subventionen durch die Ampel-Koalition. Martina Magg-Riedesser, stellvertretende Vorsitzende des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen begrüßt die Aktion als Zeichen des stillen Protests. In der Woche ab dem 8. Januar soll es im gesamten Landkreis weitere Demonstrationen und Aktionen geben.

Umgedrehte Schilder, baumelnde Gummistiefel

Die Dörfer und Gemeinden stehen kopf. So wurde das Ortsschild im Schwendier Ortsteil Orsenhausen um 180 Grad gedreht, darunter baumeln Gummistiefel und eine Ziegenmaske aus Gummi. Das gleiche Bild im Laupheimer Ortsteil Baustetten: „Ampel ausknipsen“ hat hier ein besonders wütender Zeitgenosse noch auf ein Schild gepinselt. Wer aktuell durch den Landkreis fährt, der findet diese Form des Protests an etlichen Ortseinfahrten zwischen Achstetten, Ertingen und Tannheim.

Die Landwirte machen ihrem Ärger Luft

Die Landwirte sind sauer über den von der Bundesregierung geplanten Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. In einer ersten Aktion formte am Sonntag, 17. Dezember, ein Protestzug aus Traktoren auf dem Biberacher Flugplatz den Schriftzug „So nicht!“. Am Tag darauf machten mehr als 6000 Landwirte aus ganz Deutschland ihrem Ärger bei einer Großdemo in Berlin Luft. Mit dabei war auch die Achstetter Landwirtin Martina Magg-Riedesser. Am Telefon ist ihr der Ärger über die Pläne der Regierung deutlich anzuhören. „Das Maß ist voll. Die haben den Schuss nicht gehört“, ärgert sich Magg-Riedesser. Die geplante Abschaffung der Subventionen nennt die stellvertretende Vorsitzende des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen „unverhältnismäßig“.

AfD nutzt aufgeladene Stimmung in Chat-Gruppen

Dieses Weihnachtsfest sei daher weit weniger besinnlich ausgefallen als sonst, berichtet Magg-Riedesser. Neben diversen Sitzung und Telefonaten auf Verbandsebene laufen die Chats in mehreren Whatsapp-Gruppen derzeit heiß. „Das entwickelt gerade eine enorme Eigendynamik“, so Magg-Riedesser. Diese Protestgruppen hätten aktuell einen enormen Zulauf, allerdings nicht nur von Landwirten, sondern auch von Lohnunternehmen und auch von Mitarbeitern des vor- und nachgelagerten Gewerbes, wie Speditionen oder Maschinenhändler. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind, dass man uns braucht“, erklärt Magg-Riedesser. Dafür bekämen die Landwirte derzeit auch viel positive Resonanz aus der Bevölkerung.

Die Eigendynamik in den Chats bereite ihr jedoch auch gewisse Sorgen, gibt Magg-Riedesser zu. Sie kritisiert deutlich, dass in diesen Chat-Gruppen die AfD und andere Gruppierungen die aufgeladene Stimmung nutzen, um diese weiter anzuheizen und die Proteste zu radikalisieren. „Wir unterstützen keine Partei und wir wollen nicht, dass es sich radikalisiert“, stellt sie klar. „Wir erheben auch nicht die Forderung, die Regierung zu stürzen, sondern nur, dass dieser Kabinettsbeschluss rückgängig gemacht wird.“

Streichung der Subventionen betrifft alle landwirtschaftlichen Betriebe

Geschehe dies nicht, befürchtet die Achstetter Landwirtin, dass der Beruf für die nachfolgenden Generationen finanziell immer unattraktiver werde. Die Streichung dieser Subventionen betreffe im ersten Schritt sämtliche Betriebe, im zweiten aber auch die unabhängige Ernährungssicherheit Deutschlands. Daher sei die bundesweite Protestaktion „Deutschland steht kopf“ mit den gedrehten Ortsschildern ein überall sichtbares stilles Zeichen des Protests.

Weitere Proteste ab 8. Januar angekündigt

Mit diesem stillen Protest soll es aber spätestens ab dem 8. Januar vorbei sein. Ab dann planen Landwirte bundesweit Demonstrationen. Auch im Landkreis Biberach soll es dann täglich andere Aktionen und Kundgebungen geben, erklärt Magg-Riedesser. Noch sei man hier von Verbandsseite in den Planungen. Es gehe auch um den Austausch mit der Bevölkerung und den Verbrauchern, aber auch mit den Bundestagsabgeordneten des Landkreises. „Ich bin am 8. Januar auf der Straße und ich hoffe, dass es einen Wert hat.“

Was die umgedrehten Ortsschilder anbelangt, so hat zumindest die Stadt Laupheim angekündigt, dass der städtische Bauhof diese in den kommenden Tagen wieder drehen wird. Von einer Anzeige wird die Stadt absehen. Und auch die Polizei habe nach Auskunft der Pressestelle in der Aktion Schilder-Aktion keine strafbare Handlung festgestellt.