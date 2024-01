Ladendiebe ertappt

In Laupheim sind am Dienstag Ladendiebe aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Detektivin gegen 16.15 Uhr in einem Geschäft an der Ulmer Straße die drei Männer im Alter von 39, 46 und 54 Jahren. Die Männer hatten einen Rücksack dabei, der in einem Einkaufskorb abgelegt war. Statt die Waren in den Einkaufswagen zu legen, verstauten sie mehrere Hygieneartikel in dem Rucksack. An der Kasse bezahlten sie nur einen Teil der Waren. Nach der Kasse sprach die Detektivin die Männer auf den Diebstahl an und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizei Laupheim nahm die weiteren Ermittlungen auf. Die aus Ungarn und Rumänien stammenden Männer müssen mit Anzeigen rechnen.