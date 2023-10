Die Landstraße L 259 zwischen Rißtissen und Laupheim wird von Mittwoch, 25. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 6. November, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Ulm repariert in diesem Zeitraum Straßenschäden sowie die Bankette, heißt es in einer Mitteiliung.

Die Umleitung erfolgt in diesem zeitraum von Rißtissen über Untersulmetingen nach Laupheim und umgekehrt.