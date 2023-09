Kurse des TSV Laupheim haben noch freie Plätze

Der TSV Laupheim hat noch freie Plätze für sein neues Kursprogramm. Am Montag, 18. September, findet um 19.15 Uhr unter dem TItel „PowerWorkout“ ein dynamisches Ganzkörpertraining mit und ohne Geräte statt. Am Tag darauf startet das Hatha–Yoga um 20.05 Uhr. Dabei sollen vielseitige Körper–, Atem– und Entspannungsübungen helfen, dem Menschen in seiner Ganzheit sein Wohlbefinden, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zurückzugeben.

Am Freitag, 22. September startet der Zumbini–Kurs für Kleinkinder um 9 Uhr, der reguläre Zumba–Kurs — auch für Anfänger — um 10 Uhr und der Kurs CIRC1 Mobility um 11 Uhr. Dieser soll dabei helfen, Stress abzubauen, den Bewegungsumfang wieder herzustellen und die Beweglichkeit zu erneuern. Hierzu werden Flexibilitäts–, Atem– und Mobilitäts-Übungen durchgeführt.

Alle Kurse finden in der TSV–Halle statt. Ein Einstieg ist bei sämtlichen Sportangeboten jederzeit möglich. Das komplette Kursprogramm ist auf der Homepage www.tsv–laupheim.de zu finden. Fragen zu den Angeboten können gerne unter 07392—6690 oder per Mail an [email protected] gestellt werden.