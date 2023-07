Kurs zum Thema Demenz

Wie vielfältig die Erkrankung Demenz sein kann, erklärt Monika Adolph in ihrem Kurs. Sie ist die Pflegedienstleitung der Sozialstation Laupheim. Ihr nächster Kurs findet am Mittwoch, 2. August, von 18 bis 19.30 Uhr im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 in Laupheim statt. Am Mittwoch, 8. November, bietet sie einen weiteren Kurs in Laupheim an. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur mit Anmeldung möglich. Anmelden kann man sich unter 0152/52803009 oder [email protected].

Auch in Riedlingen findet ein Kurs zum Umgang mit an Demenz erkrankten Personen statt und zwar am Donnerstag, 21. September, ab 18 Uhr in der Tagespflege am Stadtgraben in der Gammertingerstraße 8/3. Anmeldungen sind möglich unter 0171/2734607 oder wis[email protected].

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Tipps und Hinweise zum Umgang und zur Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Sie lernen Wege kennen, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu unterstützen.

Der Kurs wird zusammen mit dem Netzwerk Demenz im Kreis Biberach und der Initiative Demenz Partner veranstaltet. Die Initiative hat das Ziel, über Demenzerkrankungen aufzuklären und für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu sensibilisieren. Die Initiative wurde 2016 von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. ins Leben gerufen. Weitere Informationen gibt es auf www.netzwerk–demenz–bc.de und www.demenz–partner.de.