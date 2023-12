Konzert unter dem Motto „All We Want for Christmas…“

Im Schlosscafé ist am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr ein außergewöhnliches Trio zu Gast. Jolanta Jarosinska (Gesang), Andi Gawatz (Piano) und Alex Vogel (Bass) machen sich laut Ankünfigung auf die Suche nach ihrem eigenen Bild von Weihnachten. Die Zuschauer erwartet ein Abend mit nachdenklichen, überraschenden und lustigen Gedanken und Texten aus verschiedenen Zeiten und Kulturen. Die drei Musiker haben ihre Lieblingsweihnachtslieder ausgesucht - bekannte und unbekannte, vom traditionellen polnischen Weihnachtslied bis hin zum Pop-Song der Gegenwart, neu und eigenwillig arrangiert. Titel des Programms: All we want for Christmas.

Jeder von uns hat sein persönliches Verhältnis zu Weihnachten. Unterschiedliche Erlebnisse, Kindheitserinnerungen, Hoffnungen und Erwartungen verbinden wir mit Weihnachten: Freunde, Familie, Einsamkeit, Streit unter dem Weihnachtsbaum, Stress, Friede, Urlaub, Wärme, Geborgenheit, Freude, Hilfe für Menschen in Not, Geschenke, Überraschung, Enttäuschung, Kommerz, Dankbarkeit…

Der Eintritt beträgt zehn Euro.