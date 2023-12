Alle Jahre wieder: Auch in diesem Jahr haben die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal und die Stadt Laupheim am Abend des ersten Adventssonntags zu einem Konzert ins Kulturhaus eingeladen und so den kulturellen Schlusspunkt zum Weihnachtsmarkt um das Schloss Großlaupheim gesetzt. Das Programm wurde gestaltet vom Offenen Chor des Sängerbunds Laupheim, dem Musikensemble „Bonds Acoustic“ sowie von Marion Fakler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der VR-Bank Laupheim-Illertal, die zwischen den Musikbeiträgen Adventstexte vorlas.

Dem Publikum wurden abwechslungsreiche Vertonungen im wesentlichen aus dem englischen Sprachraum geboten. Zum Auftakt begrüßte der Offene Chor die Zuhörer mit einem aufmunternden „Let us sing“. Es folgten Kompositionen, angelehnt an Spirituals, die tröstend die Nähe zu Engeln und Freunden in schwierigen Zeiten ausdrückten. Auch im zweiten Vortragsblock intonierte der Offene Chor unter Leitung von Christine Schmidt und begleitet von Mirjam Männer gefühlvoll irische Segenswünsche und ein Gospel zur Ehre Gottes („Praise the holy name“).

Das Musikensemble „Bonds Acoustic“, bestehend aus drei Solo-Sängerinnen, rhythmisch passend begleitet durch Elmar Müller am Piano und Alexander Rief als Percussionistin, präsentierte in zwei Vortragsblöcken moderne Arrangements von bekannten deutschen Adventsliedern und einem anspruchsvollen Stück ohne Worte, das alte Kinderlieder anklingen ließ.

Zum Nachdenken regten Gedichte und kleine Erzählungen an, die Marion Fakler zu schönen Übergängen zwischen die Musikbeiträge zusammengestellt hatte. Der Bogen reichte von einem einfachen Adventsgedicht bis zu einer Erzählung, in der nicht nur der Weihnachtsbaum immer unbedeutender geworden ist, sondern die Frage auftaucht, was ein Baum überhaupt ist.

Als dann zum Programmabschluss „Tochter Zion“ gesungen wurde, stimmten einige Besucher fröhlich mit ein und brachten so das Kulturhaus zum Klingen. Nach dem gemeinsamen Adventslied bedankte sich Rainer Ganser als Marktorganisator der Stadt Laupheim bei den teilnehmenden Musikerinnen und Musikern für ihr Engagement und entließ die Zuhörer und Zuhörerinnen in die beiden letzten Stunden des diesjährigen Laupheimer Weihnachtsmarkts.