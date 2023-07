Laupheim

Konzert mit dem Trio Machandel

Trio Machandel (Foto: Ralf Hinz )

In Schäfers Kultur Stadel in Wain, Kirchstraße 23, gibt’s am Samstag, 5. August, um 20 Uhr ein Konzert mit dem Trio Machandel.

Veröffentlicht: 27.07.2023