Konferenz der Tiere in Laupheim

Kirchenmusikerin Naho Kobayashi und Lars Mayer geben ein Benefiz-Familienkonzert zugunsten sozialer Projekte der Bürgerstiftung in Laupheim. Das für Jung und Alt geeignete Friedenskonzert „Die Konferenz der Tiere“ findet am Sonntag, 8. Oktober, um 16 Uhr in der Laupheimer Marienkirche statt und dauert rund 50 Minuten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Das Konzert handelt von Alois dem Löwen, Oskar dem Elefanten und Leopold der Giraffe, die die Nase von den Menschen voll haben, da dies immer wieder Kriege, Hungersnöte und Streiks auslösen würden. Deshalb beschließen sie, eine Konferenz sämtlicher Tiere einzuberufen. Wie sie dann die Menschen mit außergewöhnlichen Mitteln zu Frieden und Gerechtigkeit verpflichten, schrieb Erich Kästner im berühmten Kinderbuch „Die Konferenz der Tiere“ liebevoll bereits im Jahr 1949. Dieses Thema ist nicht nur zeitlos, sondern heute auch wieder hochaktuell.

Untermalt wird das Konzert mit projizierten Bildern. Die Spendenerlöse aus der Veranstaltung werden für soziale Projekte in Laupheim eingesetzt. Hier wurde mit der Bürgerstiftung ein Partner gefunden, der in Laupheim als Plattform für viele ehrenamtliche Aktivitäten fungiert. „Wir sind den Veranstaltern sehr dankbar, dass Sie mit den Spendenerlösen aus dem Konzert unsere sozialen Projekte in Laupheim und damit auch die Bürgerschaft unterstützen werden“, so Fridolin Schmid von der Bürgerstiftung.